Clé de Peau Beauté и ЮНИСЕФ за доступ девочек к образованию в области точных наук

В мире насчитывается около 600 миллионов девочек-подростков, значительная часть которых (особенно в развивающихся странах) не имеет доступа к важнейшим возможностям образования и развития навыков, особенно в области STEM. Проблема обостряется тем, что 90% рабочих мест по всему миру имеют цифровой компонент, и без более широкого внедрения и использования цифровых технологий у девочек-подростков будет меньше возможностей для трудоустройства, они столкнутся с дополнительными препятствиями на пути к успешной карьере в 21-м веке. [1]

Глобальная пандемия внесла коррективы в образ жизни и образование миллионов девочек в разных странах, подчеркнув безотлагательную необходимость внедрения цифровых технологий с учетом их роли в современном мире. По мере того, как системы обучения адаптируются к новой реальности, партнерство Clé de Peau Beauté с ЮНИСЕФ предусматривает обучение девочек и молодых женщин как в условиях кризиса, так и с прицелом на будущее.

Средства, переданные ЮНИСЕФ из выручки от прошлогодних продаж The Serum, поспособствовали реализации инициатив, которые помогают девочкам преодолевать препятствия на пути к образованию и раскрывать свой внутренний потенциал:

Бангладеш: преобразование системы образования для девочек

Бренд Clé de Peau Beauté поддерживает программы ЮНИСЕФ в Бангладеш для продвижения гендерного равенства в системе образования, устранения гендерных барьеров на пути к образованию и сокращения гендерного насилия.

В партнерстве с правительством Бангладеш ЮНИСЕФ работает над созданием национальной учебной программы, объединяющей ключевые аспекты гендерного равенства и содействующей развитию передаваемых навыков.

ЮНИСЕФ реализует в Бангладеш Программу альтернативного обучения для сотни девочек-подростков в трудной жизненной ситуации, увязав ее с возможностями для развития навыков и трудоустройства. 95% девушек, участвующих в программе, уже нашли подходящую работу.

Кыргызстан: развитие у девочек навыков 21-го века

Бренд Clé de Peau Beauté поддерживает программы ЮНИСЕФ STEM4Girls в Кыргызстане, чтобы дать девочкам возможность получить профессиональное образование и сделать карьеру в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM), а также в других сферах.

110 девочек прошли подготовку и стали примерами для подражания и наставниками среди девочек младшего возраста в местных сообществах. Тренеры-сверстники теперь проводят занятия онлайн и делятся своими знаниями и навыками с детьми из ближайших населенных пунктов, вовлекая еще больше девочек и давая им возможность взять на себя ответственность и изменить свою жизнь.

Нигер: содействие расширению прав и возможностей девочек

Бренд Clé de Peau Beauté поддерживает программы ЮНИСЕФ в Нигере для создания новых возможностей для девочек-подростков путем оказания им помощи в развитии соответствующих компетенций и навыков.

Партнерство уже помогло 120 девочкам-подросткам пройти обучение грамоте и полезным навыкам, а также привлекло 200 девочек к программе наставничества со стороны сверстников.

«Каждая девочка заслуживает того, чтобы расти в мире возможностей и жить полноценной жизнью. Но миллионы девочек во всем мире лишены этой возможности — у них нет доступа к школе или ресурсам, они лишены возможности равноправного участия в жизни общества. Пандемия лишний раз подчеркнула безотлагательность интеграции и необходимость того, чтобы девочки играли центральную роль в изменении своей жизни и вносили свой вклад в жизнь своих сообществ. В партнерстве с брендом Clé de Peau Beauté ЮНИСЕФ инвестирует в инициативы по развитию навыков в области STEM, цифровых технологий и социального предпринимательства. ЮНИСЕФ поддерживает проекты, направленные на расширение возможностей для девочек, чтобы они смогли вести свою жизнь, располагая необходимыми ресурсами. 600 миллионов девочек-подростков в мире могут превратиться в самое многочисленное поколение женщин-лидеров, которое когда-либо видел мир», — сказала г-жа Карла Хаддад Мардини (Carla Haddad Mardini), директор отдела по мобилизации средств в частном секторе и партнерским связям, ЮНИСЕФ.

«Clé de Peau Beauté считает, что ключ к лучшему миру заключается в раскрытии возможностей девочек с помощью образования в области STEM. Такую задачу не под силу решить одному человеку или бренду. Приобретая наш продукт The Serum, любой может поддержать социальные проекты в рамках нашего партнерства с ЮНИСЕФ и сыграть роль в достижении положительных изменений во время глобального кризиса. Для нас большая честь знать, что с помощью ЮНИСЕФ наши взносы направляются для оказания наиболее необходимого и значимого воздействия. В начале второго года реализации этой инициативы мы приглашаем всех желающих сыграть заметную роль в обеспечении доступа к образованию, расширению прав и возможностей девочек во всем мире, а также в их трудоустройстве», — сказала г-жа Юкари Судзуки (Yukari Suzuki), директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté.

Целью программы бренда Clé de Peau Beauté является расширение прав и возможностей девочек посредством образования — первого шага к раскрытию их потенциала и врожденного интеллекта.

В рамках этой инициативы часть выручки от продаж The Serum будет перечисляться ЮНИСЕФ для поддержки образования и расширения прав и возможностей девочек по всему миру. Бренд Clé de Peau Beauté приглашает женщин внести свой вклад в образование девочек, приняв участие в этой кампании тогда, когда девочки по всему миру нуждаются в еще большей поддержке. Вместе они смогут создать более позитивное будущее.

Примечания для редакторов

ЮНИСЕФ не поддерживает какие-либо компании, марки, продукты или услуги.

И нформация о Clé de Peau Beauté

Всемирный бренд элитной косметики Clé de Peau Beauté, принадлежащий компании Shiseido Cosmetics, был основан в 1982 году как квинтэссенция изящества и науки. Clé de Peau Beauté в переводе означает «ключ к красоте кожи». Философия этого бренда заключается в раскрытии силы сияния женщины за счет эффективного использования технологий макияжа и передовых методов ухода за кожей со всего мира. Неизменно руководствуясь своим изысканным эстетическим чувством и глубокими знаниями, Clé de Peau Beauté придает своей продукции современный характер, магическую силу и динамизм с целью выйти в лидеры отрасли за счет косметических средств, обеспечивающих невероятное сияние, буквально исходящее изнутри. Реализуется в 20 странах и регионах мира.

Официальный сайт Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Официальная страница Clé de Peau Beauté в Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

#KeyToABetterWorld

[1] план на 2020 г. USAID, 2020 г.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1481770/image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté