Clé De Peau Beauté подтверждает свое стремление содействовать обучению девочек в условиях «новой нормальности»

На пике пандемии более 90% учащихся в мире столкнулись с перебоями в образовательном процессе*. Образовательные потребности социально уязвимых групп населения, включая девочек, все больше обходятся вниманием в связи с ограниченной доступностью технических средств и знаний. Чтобы построить более равноправное будущее для всех девочек и обеспечить позитивное долгосрочное влияние на их жизнь и среды проживания, необходимо уделять приоритетное внимание их образованию в области точных наук. STEM-образование может расширить возможности девочек в плане приобретения навыков, которые помогли бы им найти надежную работу в будущем, что в свою очередь повысит степень их финансовой свободы и самодостаточности.

В период социального дистанцирования Clé de Peau Beauté осознает необходимость установления связей между людьми и идеями, выходящими за рамки отдельных культур и географических территорий. Посредством конкурса «Сила сияния» Clé de Peau Beauté стремится устранить препятствия в получении образования, появление которых вызвано пандемией, приведшей к сбоям в учебном процессе, с тем чтобы сделать образование неотъемлемым правом каждого ребенка. В соответствии с повсеместными мерами социального дистанцирования второй ежегодный конкурс «Сила сияния» проводился в этом году в виртуальном режиме. На этом мероприятии была дана высочайшая оценка неслыханным достижениям г-жи Шрестха, г-жи Пандей и других выдающихся женщин со всего мира, которые продолжают предпринимать активные действия в поддержку обучения девочек в эти трудные времена. Кроме того, на нем были представлены их точки зрения на значимость обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях «новой нормальности». Г-жа Шрестха и г-жа Пандей оказались в компании меценатки, модели и актрисы Тони Гаррн (Toni Garrn); предпринимательницы и контент-креатора Криселл Лим (Chriselle Lim); модели, победительницы конкурса красоты, участницы программы NASA Datanaut и директора конкурса Space Apps DC Фионгуалы О'Рейли (Fionnghuala O'Reilly), а также телеведущей и актрисы Тиаки Хоран (Chiaki Horan). В рамках виртуальной программы также прошла подиумная дискуссия с участием шести женщин, в ходе которой основное внимание было уделено значимости выработки продуманных решений, направленных на стимулирование нового поколения девочек посредством образования и изучения точных наук. Это виртуальное мероприятие завершилось трансляцией видеофильмов с участием девушек, которые делятся своими мечтами и чаяниями, с целью сохранить эти надежды в памяти будущих поколений.

«Я убеждена в том, что образование в области точных наук является одним из необходимых навыков XXI века», ― заявила г-жа Шрестха. ― Изучение точных наук откроет перед девушками безграничные возможности трудоустройства, сделает их более независимыми и позволит наладить более тесные связи с другими людьми в местах своего проживания и окружающим их миром. Благодаря премии «Сила сияния», учрежденной брендом Clé de Peau Beauté, мы стали еще на шаг ближе к изменению образовательной системы в Непале и разрушению гендерных стереотипов в отношении точных наук».

«Учрежденная брендом Clé de Peau Beauté премия «Сила сияния» предоставила нам замечательную возможность продолжить движение к нашей цели, заключающейся в расширении возможностей девочек и женщин в Непале, ― сообщила г-жа Пандей. ― Когда наша организация WiSTEM Nepal только начинала свою работу, мы имели ограниченный доступ, а также информационные и финансовые возможности. Эта премия внесла большой вклад в поддержку наших инициатив, направленных на обеспечение возможностей STEM-образования для девочек из малоимущих семей и сельских районов Непала».

«Коллектив Clé de Peau Beauté убежден в том, что ключом к улучшению мира является раскрытие потенциала девочек посредством образования. Премия «Сила сияния» воздает должное людям, предпринимающим активные действия для реализации позитивных изменений для своих соотечественников посредством образования. Проливая свет на сияние Биниты Шрестха и Пратикши Пандей, мы надеемся вдохновить других на то, чтобы вместе с нами расширять возможности будущих поколений девочек за счет их обучения точным наукам, что позволит им также прокладывать путь к более светлому, равноправному и справедливому обществу», — заявила г-жа Юкари Судзуки (Yukari Suzuki), руководитель отдела рекламы бренда Clé de Peau Beauté.

Выплата премий по программе «Сила сияния» будет финансироваться за счет средств, вырученных от реализации сыворотки The Serum фирмы Clé de Peau Beauté.

Более подробная информация представлена на странице по адресу https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2020.html.

*Источник информации: ЮНЕСКО

( https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition )

О бренде Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté — мировой бренд класса люкс компании Shiseido Cosmetics — был основан в 1982 году как квинтэссенция изящества и науки. Clé de Peau Beauté — ключ к красоте кожи. Философия этого бренда заключается в раскрытии силы сияния женщины за счет использования техники макияжа и передовых методов ухода за кожей со всего мира. Неизменно руководствуясь тонким эстетическим чувством и велением разума, Clé de Peau Beauté придает своей продукции современность, очарование и динамизм, стремясь войти в число лидеров отрасли, делающих это сияние столь заметным, будто оно исходит изнутри. Продукция, выпускаемая под этим брендом, реализуется в 20 странах и регионах мира.

Официальный сайт Clé de Peau Beauté: www.cledepeau-beaute.com

Официальная страница Clé de Peau Beauté Official в Instagram: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ:

О Бините Шрестха

Бинита Шрестха — ИТ-инженер, педагог и социальный предприниматель. На протяжении последних 5 лет она со своей командой прокладывает путь к реализации инициативы, направленной на слом существующих в обществе стереотипов относительно обучения непальских девушек-подростков точным наукам (включая естественные науки, технологии, инженерное дело, математику и ряд гуманитарных дисциплин) и приобретения ими профессий, связанных с вычислительной техникой, путем реализации различных программ ликвидации безграмотности, ориентированных на STEAM-образование, с целью сокращения ощутимого гендерного неравенства. Имея решительный настрой, она выступила в качестве куратора ряда успешных благотворительных проектов, ориентированных на повышение уровня технической образованности, включая партнерское взаимодействие между организацией WiSTEM Nepal, ЮНИСЕФ и непальским Управлением по телекоммуникациям.

О Пратикше Пандей

Пратикша Пандей — инженер по электронной технике и связи. Она посвятила свою карьеру разрушению гендерных стереотипов и стимулированию женщин к активному обучению и смелому стремлению к учебе и знаниям. В качестве директора организации WiSTEM Nepal г-жа Пандей проводит семинары по программированию, электронике и проектированию, которые помогают привлекать новое поколение девушек к работе в научно-технической сфере. Кроме того, она является наставником в рамках программы "1000 girls,1000 futures" («1000 девушек — 1000 перспектив») Нью-Йоркской академии наук.

О Тони Гаррн

Тони Гаррн — модель мирового уровня, меценатка и хорошо узнаваемое лицо бренда Clé de Peau Beauté — также является лицом всемирной кампании "Girls Get Equal" («Девочки становятся равными»), проводимой гуманитарной организацией Plan International и представляющей собой интернациональное движение в поддержку прав девочек.

О Криселл Лим

Криселл Лим является одним из самых успешных создателей контента в мире и суперзвездой в цифровом пространстве. Создав бренд The Chriselle Factor, она стала вдохновляющим примером для подражания в глазах женщин всего мира, ведущих динамичный образ жизни. Кроме того, она является основателем сообщества BÜMO, существующего как в цифровом, так и в реальном мире и созданного с целью облегчить жизнь перегруженных заботами родителей. Ее невероятное трудолюбие, энергичность и одаренность наглядно свидетельствуют о безграничных возможностях, имеющихся для девушек по всему миру.

О Фионгуале О'Рейли

Фионгуала О'Рейли — женщина, раскрывающая сущность потенциала образования в области точных наук и безграничных возможностей, которые оно предоставляет женщинам. Она закончила Университет Джорджа Вашингтона, получив инженерную специальность. Работая в машиностроительной отрасли, где большинство сотрудников — мужчины, она задалась целью продемонстрировать своими достижениями, как женщины могут пробивать «стеклянные потолки». Только в прошлом году она запустила в социальных сетях чрезвычайно успешную кампанию #ReachForTheStars, в центре внимания которой находятся женщины и их присутствие в сферах науки, техники, инженерии и математики.

О Тиаки Хоран

Тиаки Хоран, которая родилась и выросла в Токио, стала значимой фигурой в японских СМИ, будучи одновременно телеведущей и актрисой. Воспитанная в интернациональной семье, где отец был ирландцем, а мать японкой, она стала проявлять интерес к западной культуре, что привело ее к изучению английской литературы в знаменитом токийском Университете Аояма Гакуин, где она получила высокие оценки за свою прилежную учебу. Прямо высказывая свои убеждения в средствах массовой информации, она стала постоянной ведущей телевизионных новостей на коммерческом телеканале TBS (Tokyo Broadcasting Television), представляя различные темы, от политики до культурных событий, и является источником вдохновения для молодых девушек, демонстрируя им возможности для развития их критического мышления.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1283521/2020_Power_of_Radiance_Awards.jpg

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SOURCE Clé de Peau Beauté