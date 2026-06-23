CNTE dévoile son nouvel ESS STAR H-MAX à refroidissement liquide pour les secteurs commercial et industriel à l'Intersolar Europe 2026

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon The smarter E Europe / Intersolar Europe 2026, Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE) a officiellement lancé son nouveau système de stockage d'énergie commercial et industriel STAR H-MAX refroidi par liquide, élargissant ainsi son portefeuille flexible de stockage d'énergie de l'ordre du MWh et plus destinées aux marchés mondiaux.

Les visiteurs pourront découvrir cette nouvelle solution sur le stand C2.450 de CNTE lors du salon qui se tiendra du 23 au 25 juin à Munich.

CNTE STAR-H MAX

Conçu pour répondre aux besoins énergétiques en constante évolution des secteurs commercial et industriel, le STAR H-MAX intègre une capacité de 220 kW / 440 kWh dans une architecture compacte tout-en-un destinée à une installation en extérieur, permettant ainsi aux clients de bénéficier d'un arbitrage entre pics et creux de consommation, d'une alimentation de secours et d'une gestion énergétique interactive avec le réseau.

Conçu à partir de cellules de batterie CATL LFP de 530 Ah, ce système offre une durée de vie de plus de 10 000 cycles et prend en charge les configurations doubles 0,5P et 0,25P, ce qui permet aux utilisateurs de trouver le bon équilibre entre une puissance de sortie élevée et une alimentation en énergie de longue durée, en fonction des différents scénarios d'utilisation.

Le STAR H-MAX adopte une conception sans transformateur avec intégration directe de la charge pour les applications C&I, ce qui réduit considérablement la complexité de l'installation, les coûts de déploiement et l'encombrement nécessaire. Chaque unité n'occupe que 2,03 m² tout en permettant une extension en parallèle pouvant atteindre 4,4 MWh, ce qui la rend adaptée aux usines, aux parcs industriels et aux projets d'énergie décentralisée.

Afin de garantir un fonctionnement stable dans des environnements variés, le système intègre une technologie de régulation intelligente de la température basée sur l'IA, prenant en charge des températures de fonctionnement comprises entre -25 °C et 55 °C tout en assurant une gestion thermique précise, avec des écarts de température entre les cellules ne dépassant pas 3 °C. Ce produit fonctionne également à seulement 65 dB, ce qui permet de l'utiliser dans des environnements sensibles au bruit.

Pour assurer la résilience énergétique et offrir des services de réseau de pointe, STAR H-MAX permet une commutation transparente entre le réseau et le mode hors réseau grâce à la technologie STS et offre des temps de réponse rapides pour la régulation de fréquence, inférieurs à 250 ms au niveau du système, prenant ainsi en charge des applications telles que l'aFRR, le mFRR et le FCR.

Ce produit a obtenu plusieurs certifications internationales, notamment les normes IEC 62619, IEC 63056, IEC 60730-1, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2&4 et UN38.3, et est certifié pour le raccordement au réseau dans 45 pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

À propos de CNTE

Soutenue par un investissement de CATL, la société CNTE est spécialisée dans les solutions intégrées de stockage d'énergie et propose des services de R & D, de fabrication intelligente, de ventes mondiales ainsi que des prestations locales. Grâce à un contrôle strict de la qualité et à des livraisons normalisées, CNTE fournit des systèmes très sécurisés à haut rendement qui favorisent la transition énergétique mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : site officiel de CNTE