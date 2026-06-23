CNTE onthult op Intersolar Europe 2026 het nieuwe vloeistofgekoelde STAR H-MAX ESS

MÜNCHEN, 23 juni 2026 /PRNewswire/ -- Bij The smarter E Europe / Intersolar Europe 2026 lanceerde Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE) officieel zijn nieuwe generatie STAR H-MAX vloeistofgekoelde energieopslagsystemen voor commerciële en industriële doeleinden en breidde zijn flexibele MWh + energieopslagportefeuille voor wereldwijde markten verder uit.

Bezoekers kunnen de nieuwe oplossing bekijken op de stand C2.450 van CNTE tijdens de tentoonstelling van 23 tot en met 25 juni in München.

CNTE STAR-H MAX

Ontworpen voor veranderende commerciële en industriële energiebehoeften, integreert de STAR H-MAX 220kW / 440kWh capaciteit in een compacte alles-in-één-buitenopstelling, waarmee klanten kunnen profiteren van piek-dal-arbitrage, noodstroomvoorziening en netgekoppeld energiebeheer.

Gebouwd met CATL LFP 530Ah batterijcellen, levert het systeem meer dan 10.000 levenscycli, terwijl het zowel 0.5P als 0.25P dubbele configuraties ondersteunt, waardoor gebruikers flexibel kunnen balanceren tussen hoog vermogen en langdurige energievoorziening in verschillende operationele scenario's.

De STAR H-MAX heeft een transformatorvrij ontwerp met directe belastingintegratie voor C&I-toepassingen, waardoor de complexiteit van de installatie, de inzetkosten en de benodigde voetafdruk aanzienlijk worden verminderd. Elk apparaat beslaat slechts 2,03 m2 en ondersteunt parallelle uitbreiding tot 4,4 MWh, waardoor het geschikt is voor fabrieken, industriële parken en gedistribueerde energieprojecten.

Om een stabiele werking in uiteenlopende omgevingen te garanderen, integreert het systeem AI-technologie voor slimme temperatuurbeheersing en ondersteunt het bedrijfstemperaturen van -25 °C tot 55 °C, terwijl een nauwkeurig thermisch beheer wordt gehandhaafd met celtemperatuurverschillen tot 3 °C. Het product werkt ook op slechts 65 dB, waardoor het in geluidsgevoelige omgevingen kan worden ingezet.

Voor veerkracht en geavanceerde netdiensten ondersteunt STAR H-MAX naadloos net/off-grid schakelen via STS-technologie en levert het snelle responstijden voor frequentieregulatie van minder dan 250 ms op systeemniveau en ondersteunt het toepassingen zoals aFRR, mFRR en FCR.

Het product heeft meerdere internationale certificeringen behaald, waaronder IEC 62619, IEC 63056, IEC 60730-1, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2 en UN38.3, en is gecertificeerd voor netverbinding in 45 landen in Europa, Afrika en Azië.

Over CNTE

CNTE, geïnvesteerd door CATL, is gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen voor de opslag van energie en biedt R&D, intelligente productie, wereldwijde verkoop en gelokaliseerde service. Met strenge kwaliteitscontrole en gestandaardiseerde levering biedt CNTE hoogwaardige, efficiënte systemen die de wereldwijde energietransitie stimuleren.

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