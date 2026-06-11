Cobra Electronics élargit sa gamme de produits professionnels en Europe avec les nouvelles radios numériques Performa conformes à la norme DMR Tier II

Solutions de radio numérique pour les petites et moyennes entreprises européennes

CHICAGO, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Pour les petites et moyennes entreprises, une communication fiable et de haute qualité est critique. Ces entreprises ont besoin de la qualité audio et des fonctions offertes par les systèmes de radio numérique, mais elles trouvent souvent les options actuelles surdimensionnées, trop onéreuses et inutilement complexes.

Cobra Performa 600 Digital and the Cobra Performa 850 Digital Radios

Forte de 65 ans d'expérience dans le secteur des radios bidirectionnelles, Cobra Electronics a répondu à ces besoins en lançant sa première gamme de produits DMR Tier II. Conçues spécifiquement pour les environnements professionnels difficiles, ces radios offrent des performances numériques fiables sans le coût, l'encombrement ou la complexité des solutions concurrentes.

La gamme Performa Digital illustre l'approche ciblée de Cobra pour résoudre les problèmes de communication des entreprises dans le monde réel. Cette gamme est économique, facile à déployer et à utiliser.

La gamme Performa comprend deux modèles de radio pour des environnements de travail différents : la Performa 600 Digital privilégie la portabilité et la simplicité pour les équipes très mobiles, tandis que la Performa 850 Digital offre une portée, une puissance et une personnalisation accrues pour les sites plus vastes ou plus exigeants. Les deux conviennent aux secteurs où la coordination et la mobilité sont essentielles, notamment l'hôtellerie, l'éducation, l'entreposage, la gestion d'événements et la gestion d'installations. Sur les sites où les équipes se succèdent et évoluent rapidement, cette gamme conforme à la norme DMR Tier II aidera les équipes à communiquer clairement, à réagir rapidement et à rester synchrones tout au long de la journée de travail.

« Une communication claire et fiable est essentielle au bon fonctionnement des équipes, mais de nombreuses PME ont été exclues des solutions numériques », a déclaré Jonas Forsberg, PDG de Cedar Electronics. « Avec le passage de la gamme Performa au numérique, nous rendons la communication numérique haute performance plus accessible et évolutive, offrant aux entreprises la fiabilité, la durabilité et la flexibilité dont elles ont besoin pour rester connectées, pour être efficaces et pour évoluer en toute confiance. »

Des solutions adaptées aux différents besoins opérationnels

Performa 600 Digital - La Performa 600 est une radio numérique compacte et légère destinée aux équipes qui privilégient le confort et l'agilité. Avec une puissance de sortie de 2 watts, une antenne fixe et un affichage clair des canaux par LED, elle offre une communication cohérente et fiable dans un format portable.

Performa 850 Digital - La Performa 850 est une radio numérique plus puissante conçue pour les grands sites, les chantiers extérieurs et les opérations sur plusieurs étages. Avec une puissance de 4 watts, elle offre une couverture étendue, une antenne amovible et un écran matriciel pour une plus grande flexibilité et une meilleure personnalisation, ce qui fait de la 850 une option plus avancée pour les organisations ayant besoin de plus d'évolutivité et de personnalisation au fur et à mesure de l'évolution de leurs opérations.

Conçue pour un déploiement flexible, la gamme Cobra Performa Digital est compatible avec la plupart des produits DMR Tier II actuellement commercialisés, ce qui permet aux organisations de passer au numérique à leur propre rythme sans avoir à remplacer des systèmes entiers en une seule fois. Les deux modèles sont conçus pour durer, avec une étanchéité IP67 et une certification MIL-STD-810H pour garantir des performances fiables dans des conditions exigeantes.

Les nouvelles radios Performa Digital de Cobra sont distribuées exclusivement par Airsys en Europe. Les radios Cobra Performa Digital Series commenceront à être expédiées dès cet automne. Pour en savoir plus, consultez le site https://eu.cobra.com/

À propos de Cobra Electronics

Cobra Electronics est une marque majeure de Cedar Electronics, un fournisseur mondial de solutions électroniques connectées pour les entreprises, l'automobile et les consommateurs. L'objectif de Cobra est de permettre aux gens de rester connectés en mouvement grâce à sa gamme de produits, qui comprend des radios bidirectionnelles portables professionnelles et grand public, des radios CB et marines, des détecteurs de radars, des caméras intelligentes pour le tableau de bord, des solutions d'alimentation et une série d'accessoires. S'appuyant sur ses 65 ans d'expérience dans la production de solutions de communication fiables et de haute qualité, Cobra prolonge la mission de Cedar Electronics, qui est de permettre aux gens de communiquer efficacement et d'améliorer leur productivité. Pour en savoir plus, visitez eu.cobra.com.

Relations avec la presse

Sara Osborne

360PR+ pour Cobra Electronics

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