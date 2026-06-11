Cobra Electronics erweitert seine professionelle Produktpalette um neue DMR Tier II-konforme Performa-Digitalfunkgeräte in Europa

Digitale Funklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen in Europa

CHICAGO, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Für kleine und mittlere Unternehmen ist eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Kommunikation unerlässlich. Diese Unternehmen benötigen die Audioqualität und die Funktionen, die digitale Funksysteme bieten, finden aber die derzeitigen Optionen oft überdimensioniert, überteuert und unnötig komplex.

Cobra Performa 600 Digital and the Cobra Performa 850 Digital Radios

Mit 65 Jahren Erfahrung im Bereich der Funkgeräte hat sich Cobra Electronics mit der Einführung seiner ersten DMR Tier II Produktlinie auf diese Bedürfnisse eingestellt. Diese Funkgeräte wurden speziell für anspruchsvolle Geschäftsumgebungen entwickelt und bieten eine zuverlässige digitale Leistung ohne die Kosten, den Platzbedarf oder die Komplexität, die bei konkurrierenden Lösungen üblich sind.

Die Performa Digital Series spiegelt Cobras fokussierten Ansatz zur Lösung von realen Herausforderungen in der Unternehmenskommunikation wider. Die Produktreihe ist kostengünstig, leicht zu implementieren und einfach zu bedienen.

Die Performa-Produktreihe umfasst zwei Modelle für unterschiedliche Arbeitsumgebungen: Beim Performa 600 Digital stehen Tragekomfort und Einfachheit für hochmobile Teams im Vordergrund, während das Performa 850 Digital mehr Reichweite, Leistung und Anpassungsmöglichkeiten für größere oder anspruchsvollere Standorte bietet. Beide eignen sich für Branchen, in denen Koordination und Mobilität von entscheidender Bedeutung sind, z. B. im Gastgewerbe, im Bildungswesen, in der Lagerhaltung, im Veranstaltungsmanagement und im Gebäudebetrieb. Auf mehrschichtigen, schnelllebigen Baustellen hilft diese DMR Tier II-konforme Ausstattung den Teams, klar zu kommunizieren, schnell zu reagieren und während des gesamten Arbeitstages aufeinander abgestimmt zu bleiben.

„Klare und zuverlässige Kommunikation ist für den effizienten Betrieb von Teams von entscheidender Bedeutung, aber viele SMBs sind von digitalen Lösungen ausgeschlossen", sagt Jonas Forsberg, Geschäftsführer von Cedar Electronics. „Mit der Erweiterung der Performa-Produktpalette um den digitalen Bereich machen wir die digitale Hochleistungskommunikation zugänglicher und skalierbarer und bieten Unternehmen die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität, die sie benötigen, um effektiv und sicher zu arbeiten."

Maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche betriebliche Anforderungen

Performa 600 Digital - Das Performa 600 ist ein kompaktes, leichtes, digitales Funkgerät für Teams, die Wert auf Komfort und Beweglichkeit legen. Mit einer vollen 2-Watt-Ausgangsleistung, einer festen Antenne und einer übersichtlichen LED-Kanalanzeige bietet es eine konsistente, zuverlässige Kommunikation in einem tragbaren Formfaktor.

Performa 850 Digital - Das Performa 850 ist ein digitales Funkgerät mit höherer Leistung, das für größere Einrichtungen, Baustellen im Freien und mehrstöckige Betriebe entwickelt wurde. Mit einer Ausgangsleistung von 4 Watt bietet es eine erweiterte Reichweite, eine abnehmbare Antenne und ein Punktmatrix-Display für mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Damit ist das 850 eine fortschrittliche Option für Unternehmen, die bei der Weiterentwicklung ihres Betriebs mehr Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit benötigen.

Die Cobra Performa Digital Series wurde für einen flexiblen Einsatz konzipiert und ist mit den meisten derzeit auf dem Markt befindlichen DMR Tier II-Produkten kompatibel, so dass Unternehmen in ihrem eigenen Tempo auf Digitaltechnik umstellen können, ohne gleich ganze Systeme ersetzen zu müssen. Beide Modelle sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügen über eine IP67-Wasserdichtigkeit und eine MIL-STD-810H-Zertifizierung, die eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleisten.

Die neuen Performa Digital-Funkgeräte von Cobra werden in Europa exklusiv über Airsys vertrieben. Die Funkgeräte der Cobra Performa Digital Series werden ab Herbst dieses Jahres ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter https://eu.cobra.com/

Informationen zu Cobra Electronics

Cobra Electronics ist eine wichtige Marke von Cedar Electronics, einem weltweiten Anbieter von vernetzten Geschäfts-, Automobil- und Verbraucherelektroniklösungen. Der Fokus von Cobra bleibt darauf gerichtet, die Menschen unterwegs in Verbindung zu halten. Die Produktpalette umfasst professionelle und private Handfunkgeräte, CB- und Seefunkgeräte, Radardetektoren, intelligente Dashcams, Stromversorgungslösungen und eine Reihe von Zubehör. Cobra nutzt seine 65-jährige Erfahrung in der Herstellung von qualitativ hochwertigen, zuverlässigen Kommunikationslösungen und erweitert damit die Mission von Cedar Electronics, Menschen zu befähigen, effektiv zu kommunizieren und ihre Produktivität zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter , und eu.cobra.com.

Medienkontakt

Sara Osborne

360PR+ für Cobra Electronics

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