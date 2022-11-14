COINEX С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ ФИНАЛИСТОВ RLWC2021

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 15 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Платформа криптовалютной торговли CoinEx, эксклюзивный партнер Чемпионата мира по регби 2021 (RLWC2021), с нетерпением ожидает возможности присоединиться к зрителям по всему миру и поддержать финалистов мужских и женских игр, а также игр спортсменов-колясочников, финал которых пройдет в Манчестере с 18 по 19 ноября 2022 года.

Впервые все три турнира проводились одновременно, что сделало RLWC2021 самым революционным чемпионатом мира по регби за всю историю игр.

CoinEx Looks Forward to Celebrating RLWC2021's Finalists

Соревнования длились больше месяца, более 600 спортсменов приняли участие в трех турнирах и показали лучшие результаты, побив предыдущие рекорды.

Каждый спортсмен из 32 соперничающих команд усердно боролся за победу, и CoinEx, официальный партнер RLWC2021, аплодирует их усилиям.

RLWC2021 стал свидетелем истинного стремления людей к совершенству, и это полностью соответствует ценностям бренда CoinEx. Точно так же CoinEx нацелена на «Упрощение криптовалютного трейдинга» и создает максимально простые в использовании продукты, что отражает намерение биржи сделать блокчейн-финансы доступными для всех.

Компания CoinEx, являющаяся всемирно известной криптобиржей, выбрала особый путь и решила гарантировать «простоту использования» при разработке продуктов. Она предлагает пользователям простые в использовании криптопродукты, а также приятные и удобные возможности криптовалютного трейдинга. Целью биржи является помогать розничным инвесторам без усилий торговать криптоактивами, чтобы большее число пользователей могло с легкостью выполнять каждую криптовалютную транзакцию. Открывая двери пользователям всех стран в криптовалютный мир, CoinEx уничтожит давний стереотип, согласно которому криптовалютная индустрия недоступна для широкой публики.

В настоящее время компания CoinEx предлагает простые в использовании, безопасные и надежные продукты криптовалютного трейдинга на 16 языках, включая спотовый, фьючерсный, маржинальный трейдинг, финансовые услуги, AMM и CoinEx Dock, для более 3 миллионов пользователей более чем в 200 странах и регионах.

В последние годы наблюдается все более активное взаимодействие между спортивными мероприятиями и криптовалютным миром. Компания CoinEx, являющаяся официальным спонсором RLWC 2021, продолжит популяризовать использование криптовалют в лиге регби и на других спортивных мероприятиях. Биржа будет поддерживать всех спортсменов, которые продолжают достигать новых рекордов и стремиться к совершенству, аплодируя их усилиям и становясь свидетелем каждой победы.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1945783/CoinEx_Looks_Forward_Celebrating_RLWC2021_s_Finalists.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited