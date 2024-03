CoinEx publikuje pierwszy materiał wideo promujący markę: czym jest przepołowienie bitcoina i filozofia „mniej znaczy więcej"

HONGKONG, 4 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- 2 marca globalna giełda kryptowalut CoinEx wypuściła pierwszy promocyjny film w oczekiwaniu na budzące duże emocje przepołowienie bitcoina (ang. halving), jakie ma mieć miejsce w tym roku. Dwuminutowy film reklamowy zatytułowany „Coin In CoinEx" zaznacza ważny etap rozwoju branży z perspektywy filozofii marki CoinEx. Po billboardach zapowiadających film można wreszcie zobaczyć pełną wersję tajemniczego materiału promocyjnego CoinEx.

Historia przybliża misję marki CoinEx przez pryzmat przepołowienia bitcoina

Dwuminutowy film promocyjny przedstawia ewolucję pieniądza, począwszy od zwykłej monety, która doświadcza wzlotów i upadków codziennego życia. Po wejściu do świata Web3 CoinEx moneta przeistacza się w bitcoina, który odbywa pełną przygód podróż po nowym wymiarze stworzonym z myślą o pieniądzu. Na koniec przemieniony bitcoin wraca, aby pomóc wszystkim entuzjastom kryptowalut spełnić swoje marzenia i osiągnąć wolność finansową.

Film nie jest zwykłym autopromocyjnym chwytem marketingowym - stanowi on raczej uczczenie przez CoinEx znaczącego kamienia milowego, który ukształtuje przyszłość świata kryptowalut. Wydaje się, że giełda chce odegrać kluczową rolę we wspieraniu rozpowszechnienia kryptowalut, czyniąc trading prostym i dostępnym dla każdego - przy mniejszych barierach dostępu i większym udziale użytkowników na dowolnym poziomie.

Sceny, które zwracają uwagę na wygodę, profesjonalizm i prostotę

Jak napisał na Twitterze dyrektor generalny CoinEx Haipo Yang po publikacji materiału wideo, filozofia stojąca za przepołowieniem bitcoina wpisuje się w długoterminowe wartości marki CoinEx - obniżenie barier utrudniających wejście na rynek, wspieranie rozpowszechnienia kryptowalut i uproszczenie tradingu dla użytkowników na wszystkich poziomach.

Wszystkie sceny w materiale wideo podkreślają, że giełda CoinEx pozostaje wierna filozofii „mniej znaczy więcej", jeśli chodzi o udoskonalanie produktów, notowania, obsługę i infrastrukturę bezpieczeństwa, o czym Haipo Yang wspomniał w swoich tweetach. Jeśli chodzi o rozwój produktów, CoinEx dąży do ciągłej optymalizacji. W notowaniach nowych aktywów giełda dba o jakość, szybkość i kompleksowość obsługi, prowadząc oparte na ścisłych kryteriach badania, analizy i oceny, aby oferować wysokiej jakości inwestycje dla użytkowników. Dlatego można powiedzieć, że w materiale wideo CoinEx wykazał się determinacją i zaangażowaniem na rzecz kultywowania wartości profesjonalizmu w ramach ekosystemu CoinEx z perspektywy produktów, usług, notowań tokenów i marketingu.

Patrząc głębiej, można dostrzec, jak podążanie CoinEx za hasłem „mniej znaczy więcej" w zakresie produktów, usług i filozofii marki współgra z ideą, jaka kryje się za przepołowieniem bitcoina. Chociaż przepołowienie oznacza w krótkiej perspektywie czasowej ograniczenie zysków z wydobycia, w dłuższej perspektywie korzystnie wpłynie na wartość bitcoina. Analogicznie dzięki uproszczeniom CoinEx zapewnia użytkownikom bardziej przejrzyste i wydajne usługi, które wyróżniają markę. Kreatywne ujęcie koncepcji przepołowienia w materiale wideo zwraca uwagę na to, jak podejście giełdy CoinEx oparte na założeniu „mniej znaczy więcej" z naciskiem na wygodę, bezpieczeństwo i dostępność nawiązuje do roli przepołowienia w rozwoju bitcoina. Podobnie jak przepołowienia mają wzmocnić bitcoina w przyszłości, wartości marki CoinEx mające na celu uproszczenie tradingu kryptowalutami również przyczyniają się do długoterminowego wzrostu i rozpowszechnienia kryptowalut.