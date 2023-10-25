CoinEx ve SlowMist Kripto Güvenliğini Güçlendirmek İçin Güçlerini Birleştiriyor

HONG KONG, 25 Ekim 2023 /PRNewswire/-- Dünya genelinde 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren küresel bir kripto para borsası olan CoinEx, bugün platformun güvenlik altyapısını ve korumalarını daha da güçlendirmek için önde gelen ve saygın bir blockchain güvenlik sağlayıcısı olan SlowMist ile yeni bir stratejik ittifak yaptığını duyurdu. Bu işbirliği, CoinEx'in 2017'deki başlangıcından bu yana sorunsuz kripto ticaretini mümkün kılarken güvenliğe ve kullanıcı çıkarlarına öncelik verme anlayışına dayanıyor.

Mevcut Güvenlik Altyapısını Yükseltme

Bu ortaklık, SlowMist'in blok zinciri tehdit istihbaratındaki yeteneklerini ve uzmanlığını CoinEx'in kripto alım satım platformuyla entegre ederek, kullanıcı varlıkları için sağlam önlemler oluşturmayı amaçlamaktadır. CoinEx ve SlowMist şimdilik özellikle AML'ye (kara para aklamanın önlenmesi) odaklanacak. Ayrıca, bu ortaklık, CoinEx'un güvenlik uygulamalarını geliştirmek için izleme, varlık takibi ve bilgi paylaşımında sektör lideri yeteneklerden yararlanmasını sağlıyor. En önemlisi, CoinEx'in kullanıcı ilgi alanlarına ve kullanıcı odaklı değerlere olan sarsılmaz bağlılığını göstermeye devam etmek.

Kapsamlı Güvenlik Hizmetleri ve Yenilikçi Ürünler Oluşturmak

2018 yılında sektörün duayenleri tarafından kurulan SlowMist, AML (kara para aklamayı önleme) yazılımı, denetimler, izleme, tehdit istihbaratı ve danışmanlığı da içeren kapsamlı bir güvenlik hizmetleri paketi sunuyor. Şirket, riskleri tespit ederek ve özel çözümler sunarak büyük platformları korumuştur. SlowMist ayrıca yenilikçi blockchain güvenlik ürünleri geliştirdi ve ekosistem genelinde farkındalığı artırmak için birçok kritik güvenlik açığını keşfedip açıkladı. SlowMist'in uzmanlığı, CoinEx'in savunmasını güçlendirecek ve kesintisiz, güvenli kripto ticaretini mümkün kılacak.

CoinEx'in Platform Güvenliğine Bağlılığının Vurgulanması

İşbirliği, CoinEx'in güvenlik protokollerini değerlendirme ve yükseltme konusundaki aralıksız çabalarındaki en son hamleyi temsil ediyor. SlowMist'in rehberliğiyle CoinEx, sıkı güvenlik denetimleri, gerçek zamanlı tehdit izleme ve 7/24 olay müdahalesinin yanı sıra şu anda en önemli odak noktası olarak AML (kara para aklamanın önlenmesi) yazılımını uygulayacak. Bu, borsanın gelişen risklere uygun olarak korumaları sürekli olarak geliştirmesini sağlar. Sonuç olarak, kullanıcılar kripto fırsatlarını eksiksiz bir güvenceyle yakalayabilirler.

CoinEx, SlowMist gibi müttefiklerle işbirliği yaparak kusursuz bir kripto ticaret deneyimi için daha güvenli ve güvenilir bir ekosistem inşa ediyor. Bu ortaklık, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Web3 ortamını özgürce keşfedebilmeleri için sektörün sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunuyor. CoinEx 700'den fazla para ve token ve 100% rezerv ile 1.100'den fazla işlem çifti sunarken, bu stratejik ittifak, CoinEx'in güvenlik ve kullanılabilirliği temel değerleri olarak sürdürme konusundaki kararlılığının bir örneğidir. CoinEx, sektör lideri güvenlik protokolleriyle korunan birinci sınıf bir platform sağlayarak, kriptoyu herkes için erişilebilir hale getirme vizyonunu gerçekleştirmeye çalışıyor.

CoinEx Hakkında

2017 yılında kurulan CoinEx, ticareti kolaylaştırmayı taahhüt eden küresel bir kripto para borsasıdır. Platform, 200'den fazla ülke ve bölgede 5 milyondan fazla kullanıcıya spot ve marj ticareti, vadeli işlemler, takaslar, otomatik piyasa yapıcı (AMM) ve finansal yönetim hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır. Eşit ve saygılı bir kripto para ortamı yaratma amacıyla kurulan CoinEx, kripto ticaretini herkes için erişilebilir kılmak amacıyla kullanımı kolay ürünler ve hizmetler sunarak geleneksel finans engellerini ortadan kaldırmaya kendini adamıştır.

SOURCE CoinEx Global Limited