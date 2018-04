Com exclusividade na Netshoes, Naja Extreme anuncia novas luvas para Artes Marciais com o tema 'Países'

A novidade chega ao mercado em cinco modelos: México, Estados Unidos e Reino Unido (países que são referências no boxe), Japão (país de origem do kickboxing) e Tailândia (a terra-mãe do muay thai, ou boxe tailandês).

A parceria contextualiza a importância de cada uma dessas nações para os diferentes esportes para os quais as luvas podem ser utilizadas: Sobre México, Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, grandes pugilistas foram destaque no Hall da Fama Mundial do Boxe. Já o kickboxing é um esporte de origem japonesa, e o muay thai é uma arte marcial muito forte em todo o mundo e um dos esportes mais praticados da Tailândia.

Artes Marciais na Netshoes: crescimento e aumento do share do público feminino

Na Netshoes, a categoria apresentou um crescimento de 21% nas compras através do site entre 2016 e 2017. A projeção para 2018 é que este ritmo continue, o que evidencia um número cada vez maior de pessoas que procuram praticar lutas, seja para lazer ou esporte.

O perfil de consumidores da categoria na varejista online também tem mostrado maior diversificação, com as mulheres cada vez mais se interessando por esportes de contato: em 2017, elas representaram 32% do total de vendas, contra 29% em 2016. As luvas são hoje um dos produtos mais adquiridos pelos praticantes de artes marciais que procuram a Netshoes para adquirir seus equipamentos, com uma representação média de 34% do total de vendas da categoria em 2017.

www.najaextreme.com.br

