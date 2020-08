Com novos protocolos de segurança, empresas se preparam para volta ao escritório

Flexibilização do home office exige cautela e planejamento por parte das empresas, para não expor funcionários à doença

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Com a ampliação da flexibilização em várias cidades, a maioria das empresas já tem planos estratégicos e de contingência para retorno de parte dos colaboradores aos locais de trabalho. O retorno ao escritório e à indústria com segurança exige muito mais das empresas do que a obrigatoriedade do uso de máscaras, lavagem correta das mãos e uso de álcool em gel. Além do distanciamento social e acurada higiene do ambiente, fundamentais dentro e fora dos espaços de trabalho, procedimentos de saúde como avaliação da temperatura corporal e realização de testes de covid-19 estão entre as medidas adotadas.