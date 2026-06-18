Comienza Grand Tour • Temporada de graduación CAA 2026 y el diálogo internacional sobre arte juvenil

HANGZHOU, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 1 de junio se inauguró en Hangzhou la "Grand Tour • Temporada de Graduación CAA 2026". Organizado por la Academia de China de Arte (CAA), el evento se desarrolla en nueve sedes de Hangzhou y presenta cerca de 3.000 obras de graduación de 2.888 graduados de 20 unidades académicas.

La serie de Diálogos Internacionales de Arte Juvenil 2026 también se inauguró el 1 de junio, con tres eventos principales: "La misión de la educación artística a la luz de las civilizaciones globales: diálogo entre presidentes de academias internacionales de arte", "Diálogo internacional de jóvenes artistas" y "Un arte sin límites: exposición internacional de arte juvenil". Estos eventos reunieron a decanos de más de 50 academias internacionales de arte y a jóvenes artistas de más de 50 países.

Yu Xuhong, presidente de la CAA, afirmó que esta temporada de graduación presenta un perfil académico plenamente desarrollado, con avances significativos en diversos campos profesionales. Subrayó que la creación artística debe trascender los espacios cerrados, interactuar directamente con el público y ponerse a prueba en contextos sociales reales. Destacó que Hangzhou es un centro internacional y que la exposición de graduación de la CAA se ha involucrado de manera sustancial en la configuración del nuevo panorama del arte mundial.

Desde 2009, la CAA ha sido pionera en la exhibición pública de trabajos de graduación de todas las especialidades, sentando un precedente entre las instituciones artísticas. En 2019, la exposición se extendió más allá del campus a la ciudad de Hangzhou, convirtiéndose en la temporada de graduación más influyente de China.

El tema de este año, "Gran Tour", refleja una práctica de conexión personal con el mundo. En el camino, las montañas y los ríos se convierten en aulas; solo recorriendo miles de kilómetros se pueden comprender las transformaciones del pasado y del presente. El Gran Tour se ha convertido en un rito de iniciación: las mentes jóvenes se inscriben en la historia a través del caminar y comprenden la cultura a través de la observación.

La ceremonia de inauguración, el 1 de junio, incluyó una presentación temática y un desfile de moda, integrando pantallas con estructuras físicas. Una canción especialmente compuesta, "Grand Tour", reflejó los ideales y las pasiones de la juventud, mientras se exhibían cerca de 140 conjuntos de prêt-à-porter.

El Diálogo Internacional de Arte Juvenil, impregnado del espíritu del "Grand Tour", entrelaza enseñanza, creación, investigación y exhibición. Sirve como plataforma abierta donde jóvenes artistas y educadores de todo el mundo se reúnen para imaginar el futuro de la educación artística y el intercambio intercultural.

En una era de incertidumbre, el valor del arte reside en su capacidad para navegar a través del cambio, conectar corazones y establecer un rumbo en medio de la turbulencia. La exposición de graduación de CAA sigue siendo un evento cultural abierto a la sociedad: un manifiesto espiritual para la juventud de esta era. Que los jóvenes tomen las montañas y los ríos como escenario y se embarquen en la gran odisea de su juventud.

La exposición estará abierta hasta el 21 de junio.