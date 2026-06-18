Coup d'envoi • de la Grand Tour 2026 CAA Graduation Season et de l'International Youth Art Dialogue

HANGZHOU, Chine, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 1er juin, la « Grand Tour • 2026 CAA Graduation Season » a été inaugurée à Hangzhou. Organisé par l'Académie chinoise des arts (CAA), cet événement se déroule sur neuf sites différents à Hangzhou et présente près de 3 000 travaux de fin d'études réalisés par 2 888 diplômés issus de 20 départements académiques.

La série 2026 International Youth Art Dialogue a également été lancée le 1er juin. Elle comprend trois événements majeurs : « Mission of Art Education in Light of Global Civilizations — Dialogue among International Art Academy Presidents », « International Young Artists Dialogue », et « One Art Boundless Seas — International Youth Art Exhibition ». Ces événements ont réuni des directeurs de plus de 50 écoles d'art internationales et de jeunes artistes issus de plus de 50 pays.

Yu Xuhong, président de la CAA, a déclaré que cette saison de remise des diplômes présentait un profil académique très complet, avec des avancées significatives dans tous les domaines professionnels. Il a souligné que la création artistique devait sortir des espaces clos, aller à la rencontre du public et être mise à l'épreuve dans des contextes sociaux concrets. Il a souligné que Hangzhou est en soi une plateforme internationale majeure et que l'exposition des diplômés de la CAA contribue désormais de manière significative à façonner le nouveau paysage artistique mondial.

Depuis 2009, la CAA a été la première à organiser une exposition publique des travaux de fin d'études de toutes les spécialités, créant ainsi un précédent parmi les établissements artistiques. En 2019, l'exposition s'est étendue au-delà du campus pour s'implanter dans la ville de Hangzhou, marquant ainsi la saison de remise des diplômes la plus mémorable de Chine.

Le thème de cette année, « Grand Tour », célèbre une approche consistant à découvrir le monde par soi-même. Sur la route, les montagnes et les rivières deviennent une véritable salle de classe ; ce n'est qu'en parcourant des milliers de kilomètres que l'on peut saisir les transformations du passé et du présent. Le Grand Tour est devenu un rite de passage : les jeunes esprits s'inscrivent dans l'histoire en parcourant le monde à pied et découvrent la culture à travers ce qu'ils voient.

La cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée le 1er juin, comprenait un spectacle thématique et un défilé de mode, mêlant écrans et structures physiques. Une chanson composée spécialement pour l'occasion, intitulée « Grand Tour », faisait écho aux idéaux et aux passions de la jeunesse, tandis que près de 140 tenues de prêt-à-porter étaient présentées.

L'événement International Youth Art Dialogue, imprégné de l'esprit du « Grand Tour », allie enseignement, création, recherche et exposition. Il s'agit d'une plateforme ouverte où se réunissent de jeunes artistes et des enseignants du monde entier pour réfléchir à l'avenir de l'éducation artistique et des échanges interculturels.

En cette période d'incertitude, la valeur de l'art réside dans sa capacité à offrir un cap dans un contexte changeant, à rapprocher les cœurs et à tracer la voie face aux bouleversements. L'exposition des diplômés de la CAA reste un événement culturel ouvert à tous, véritable manifeste spirituel pour la jeunesse de notre époque. Puissent les jeunes prendre les montagnes et les rivières pour théâtre et se lancer dans la grande odyssée de leur existence.

L'exposition se tiendra jusqu'au 21 juin.