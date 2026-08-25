Configit est nommé Sample Vendor dans le rapport Hype Cycle™ for Revenue and Sales Technology, 2026 de Gartner®

Le Sample Vendor mondial figure parmi les 11 fournisseurs reconnus dans le rapport

COPENHAGUE, Danemark, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie de la configuration (CLM), annonce aujourd'hui avoir été désigné Sample Vendor dans le rapport Hype Cycle for Revenue and Sales Technology, 2026 de Gartner, dans la catégorie Composable Product Configurators.

Alors que les clients exigent davantage de choix et de flexibilité, les entreprises adoptent de plus en plus des solutions de configuration. Comme l'a souligné Gartner dans son rapport, « les configurateurs de produits modulables permettent aux fournisseurs d'augmenter leur chiffre d'affaires global et leurs marges en accroissant la part des ventes réalisées via le canal en libre-service. Ils garantissent la cohérence sur l'ensemble des canaux de vente. »

Configit Ace® est une solution SaaS modulable de configuration de produits et de gestion des variantes, conçue pour relever les défis de configuration les plus complexes. Configit propose une plateforme de configuration de produits entièrement intégrée, reposant sur sa technologie Virtual Tabulation® (VT™). La société demeure la seule capable de résoudre les problèmes de configuration les plus complexes au monde de manière déterministe et avec une certitude mathématique.

Gartner a également souligné que « le déploiement d'un configurateur de produits modulables améliore les taux de conversion et la valeur moyenne des commandes, réduit le coût des échantillons et des reprises de commandes, et permet de vendre via l'ensemble des canaux. Ces produits seront proposés aussi bien par les acteurs traditionnels du secteur CPQ (configuration, tarification et devis), qui ont dégroupé leur technologie, que par de nouveaux entrants qui créent un produit modulaire dès le départ. »

Johan Salenstedt, CEO de Configit, déclare : « L'attribution par Gartner de la note 'Élevée' de bénéfices pour les configurateurs de produits composables est tout à fait justifiée: ils augmentent non seulement l'autonomie et la satisfaction des clients, mais aussi les taux de conversion et la valeur moyenne des commandes. Notre technologie Virtual Tabulation fait la différence en offrant aux fabricants une base de données de configuration des produits à la fois rapide, déterministe, transparente, évolutive et fiable. Elle permet également aux processus basés sur l'IA de produire des résultats plus fiables, étant donné que ceux-ci s'appuient sur des données validées du produit. Notre statut de Sample Vendor témoigne de notre engagement à fournir à nos clients les solutions de configuration de la plus haute qualité disponible à l'heure actuelle. »

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner, Hype Cycle for Revenue and Sales Technology 2026, Sandhya Mahadevan, Kelly Fischbein and Paul Vignati, 2 juillet 2026

GARTNER et HYPE CYCLE sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucune entreprise, fournisseur, produit ni service cité dans ses publications, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou d'autres distinctions. Les publications de Gartner reflètent l'avis de l'organisation de Gartner chargée de l'analyse des entreprises et des technologies et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, relative à la présente publication, y compris en matière de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) et un fournisseur de logiciels stratégiques destinés à la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit s'appuient sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Grâce à Virtual Tabulation, Configit fournit aux chefs de file mondiaux du marché des solutions de configuration performantes et faciles à utiliser. Site internet : configit.com

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