CORE-PR visita operação do projeto Mesa Brasil do SESC-PR

CURITIBA, Brasil, 21 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A diretoria do CORE-PR visitou nesta quinta-feira, dia 20 de maio, a operação do projeto Mesa Brasil, do SESC-PR, em Curitiba. A iniciativa buscou estreitar o relacionamento entre as instituições e ampliar o potencial da rede de banco de alimentos ao ser divulgado para os milhares de Representantes Comerciais do Paraná.