Creality lance la SPARKX i7 Nano : l'impression multicolore compacte dès 299 €

FRANCFORT, Allemagne, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Creality, leader mondial de l'impression 3D, annonce la commercialisation de la SPARKX i7 Nano, dernière-née de sa gamme i7. Cette imprimante 3D de bureau est peu encombrante tout en offrant une qualité d'impression exceptionnelle avec jusqu'à quatre couleurs. Avec son design minimaliste qui trouve facilement sa place sur un bureau, l'i7 Nano rend l'impression 3D multicolore plus compacte, plus abordable et plus accessible.

Après le lancement en janvier de l'i7 Color Combo, l'i7 Nano a elle aussi été conçue pour une impression 3D plus intelligente et plus simple. Elle intègre des fonctionnalités basées sur l'IA qui simplifient à la fois la création et l'impression, notamment CubeMe, qui permet de transformer automatiquement des portraits 2D en modèles 3D multicolores. Une caméra IA intégrée de 720p surveille les impressions afin de détecter les défauts courants, tels que les « spaghettis » et les impressions à vide, tandis que la compensation des vibrations et le réglage dynamique de la pression contribuent à maintenir une qualité d'impression constante.

Au-delà de ces caractéristiques communes, l'i7 Nano est équipée d'un porte-bobine intégré et d'une configuration optimisée du filament, ce qui lui permet de prendre moins de place sur le bureau et de s'intégrer plus facilement dans des espaces de travail compacts. Le porte-bobine se fixe directement sur le châssis de l'imprimante grâce à un système pratique à clipser, ce qui élimine la nécessité d'un CFS Lite externe. Cette solution compacte permet de réduire l'encombrement de l'imprimante tout en conservant un aspect épuré, sans faire de compromis sur les performances d'impression.

Associée au nouveau kit CFS nano, un petit module installé sur le dessus de l'imprimante, l'i7 Nano permet une impression multicolore aux couleurs éclatantes avec changement automatique de filament pour un maximum de quatre couleurs. La CFS nano est équipée d'un système bimoteur : l'un contrôle la commutation des canaux de filament, tandis que l'autre gère l'alimentation et le retrait du filament. Cette approche garantit des changements de couleur fluides et efficaces, tout en conservant une configuration globale épurée. La CFS nano permet également une installation rapide, sans démontage ni modifications complexes, et est compatible avec les unités i7 existantes.

L'i7 Nano offre un volume d'impression de 260 × 260 × 255 mm et une vitesse d'impression maximale pouvant atteindre 500 mm/s. Elle est compatible avec une buse en acier trempé pouvant supporter une température maximale de 300°C et disponible en plusieurs diamètres (0,2, 0,4, 0,6 et 0,8 mm). Elle est également équipée d'un système de mise à niveau automatique du plateau, d'une lecture RFID du filament et d'un système de recharge automatique du filament, afin d'offrir aux débutants une expérience d'impression fiable et simple d'utilisation.

La SPARKX i7 Nano avec le kit CFS nano est disponible à partir du 15 août au prix de 299 € en Europe au Creality EU Store.