Creality, Türkiye'deki Deprem Yardım Çalışmaları İçin Acil Durum Malzemeleri Bağışladı

SHENZHEN, Çin, 2 Mart 2023 /PRNewswire/ -- 3D baskıda dünya lideri Creality, Türkiye'de son depremlerden etkilenenlere yardım etmek için destek sağlıyor.

Creality’s emergency supplies arrived at the warehouse in Osmaniye on February 26.

Creality, önde gelen baskı çözümleri sağlayıcısı ve Creality'nin Türkiye'deki ana distribütörü Genix ile birlikte, Türk müzisyen ve hayırsever Haluk Levent tarafından kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Derneği aracılığıyla etkilenen bölgelere çadır ve battaniye dahil yaklaşık 1500 acil durum tedarik kiti bağışladı. Tüm malzemeler 26 Şubat'a kadar Ahbap'ın Türkiye'nin güneyinde bulunan Osmaniye'deki toplum kurtarma deposuna gönderildi ve Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) talebi üzerine çevre köylere dağıtılacak.

Creality CEO'su Ao Danjun, "Yıkıcı depremlerden bu kadar çok insanın etkilendiğini görmek çok üzücü ve sevdiklerini kaybeden ailelere en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi. "Küresel bir şirket olarak, zamanı geldiğinde ihtiyaç sahibi insanlara yardım sağlamakla sorumluyuz. Yerel meslektaşlarımız ve iş ortaklarımız erzak dağıtımında ve mağdurlara yardımda hiçbir çabadan kaçınmıyor ve bu zorlu dönemde yerel halkın yanında olmaya devam edeceğiz."

Creality, yıllardır hayırsever katkılarda proaktif olmuştur ve 2020'de Creality Yardım Fonu'nu kurmuştur. Creality, 2020'nin başlarında COVID-19 salgınına hızlı bir şekilde yanıt verdi ve salgın önleme ve kontrol için Wuhan Yardım Federasyonu'na 300.000 RMB (43.200 USD) bağışladı ve 500.000 RMB değerinde 50.000 KN95 maskesi satın aldı ve bunları Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa, İtalya, İspanya ve diğer ülkelere gönderdi.

Creality Hakkında

Shenzhen'de kurulan Creality, 3D baskı endüstrisinde küresel bir öncüdür ve tüketici düzeyinde ve profesyonel düzeyde 3D yazıcıların ve 3D baskı aksesuarlarının araştırma, tasarım ve üretimine odaklanmaktadır. Kullanıcı merkezli felsefesiyle Creality, kapsama alanını dünya çapında 192'den fazla ülke ve bölgeye genişleterek evlere, okullara, atölyelere, fabrikalara ve akademik kurumlara 3D baskı konseptleri getirdi ve üretim, eğitim, sağlık, mimari ve ötesinde dijitalleşmeye öncülük etti.

Kendini 3D baskıyı savunmaya ve yaymaya adamış olan Creality, en son teknolojiye yönelmeye ve bireysel kullanıcılar ve işletmeler için birinci sınıf bir deneyim sunmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi için: www.creality.com.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2012789/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY 3D