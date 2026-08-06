Creative Technology dévoile les Creative XF1, des enceintes Hi-Res Audio alliant fidélité sonore exceptionnelle et design élégant

MILPITAS, Californie, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- Creative Technology Ltd annonce le lancement des Creative XF1, un nouveau système d'enceintes Hi-Res Audio conçu pour les utilisateurs exigeants qui recherchent une qualité sonore remarquable sans compromis sur le design. Pensées pour sublimer la musique, les films et les jeux vidéo, les Creative XF1 offrent une expérience d'écoute immersive grâce à une restitution sonore riche, précise et naturelle.

The detachable cork stands angle the speakers towards the listener.

Les Creative XF1 se distinguent par leur design épuré, leur architecture à double amplification, leur puissance de sortie de 72 W RMS, leur double certification Hi-Res Audio, leur connectivité de nouvelle génération ainsi que leurs nombreuses possibilités de personnalisation via l'application Creative Nexus.

Grâce à un haut-parleur de graves de 3 pouces conçu sur mesure et optimisé par analyse par éléments finis (FEA), les Creative XF1 révèlent les moindres nuances de vos contenus audio, des subtilités d'une voix aux basses profondes d'une bande-son de jeu vidéo. Là où de nombreuses enceintes compactes 2.0 de cette catégorie peinent à restituer toute la richesse sonore, les Creative XF1 offrent une restitution plus détaillée, plus dynamique et plus fidèle. Leur architecture à double amplification de 72 W RMS garantit un son puissant, parfaitement maîtrisé et d'une grande clarté, idéal pour une écoute de proximité comme pour sonoriser une pièce.

« Pour beaucoup d'entre nous, l'ordinateur est devenu le centre de nos activités professionnelles, de nos loisirs et de notre créativité », déclare Ernest Sim, PDG et président exécutif de Creative Technology Ltd. « Avec les Creative XF1, nous avons voulu offrir une expérience sonore qui dépasse les attentes des utilisateurs d'enceintes de bureau. Leur restitution ample, profonde et précise donne vie à chaque note, chaque voix et chaque effet sonore, pour une immersion totale au quotidien. »

En matière de connectivité, les Creative XF1 offrent une grande polyvalence grâce au Bluetooth® 6.0, à l'audio USB et à une entrée auxiliaire (AUX). Pour une expérience encore plus immersive, les utilisateurs peuvent également y connecter un caisson de basses afin de profiter de graves plus profonds et de faire évoluer facilement leur installation vers une configuration 2.1.

Développée par les ingénieurs audio de Creative, l'application Creative Nexus met à disposition un égaliseur paramétrique à 10 bandes ainsi que plus de 120 préréglages optimisés pour différents styles musicaux et jeux vidéo. Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser leur expérience d'écoute selon leurs besoins, qu'il s'agisse de rester concentrés au travail, de regarder un film, de jouer ou simplement de se détendre, le tout depuis une interface intuitive et conviviale.

Prix et disponibilité

Les Creative XF1 sont commercialisées au prix public conseillé de 179,99 USD aux États-Unis et de 159,99 EUR en Europe. Elles sont disponibles dès à présent sur creative.com.

Pour connaître leur disponibilité auprès des revendeurs, veuillez contacter votre distributeur agréé.

À propos de Creative

Depuis sa création en 1981, Creative Technology poursuit une ambition : repousser les limites de l'expérience audio. Avec le lancement de Sound Blaster®, technologie pionnière qui a apporté l'audio aux ordinateurs personnels, Creative a profondément transformé l'univers du multimédia sur PC.

Forte de plusieurs décennies d'innovation, l'entreprise continue d'allier excellence technologique et créativité pour concevoir des solutions audio qui redéfinissent les standards de l'industrie.

Aujourd'hui encore, Creative s'engage à repousser les frontières de l'innovation afin d'offrir des expériences sonores toujours plus immersives, d'enrichir le quotidien de ses utilisateurs et de contribuer à façonner l'avenir de l'audio.

Cette annonce concerne les produits commercialisés aux États-Unis et en Europe. La disponibilité, les caractéristiques et les prix peuvent être modifiés sans préavis et varier selon les marchés en fonction des réglementations et des conditions locales.

Creative et le logo Creative sont des marques commerciales ou des marques déposées de Creative Technology Ltd aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Bluetooth® ainsi que son logo sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. utilisées sous licence par Creative Technology Ltd. Toutes les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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Kelvin Yong

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