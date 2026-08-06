Creative Technology präsentiert den Creative XF1 - einen Hi-Res-Audio-Lautsprecher, der jedes Hörerlebnis auf ein neues Niveau hebt

MILPITAS, Kalifornien, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Creative Technology Ltd bringt den Creative XF1 auf den Markt, ein neues Hi-Res-Lautsprechersystem, das für Nutzer entwickelt wurde, denen sowohl Klangqualität als auch Ästhetik wichtig sind und die Musik, Filme und Spiele intensiver erleben möchten. Der Creative XF1 bietet ein elegantes Design, eine Bi-Amping-Architektur, eine RMS-Leistung von 72 W, eine doppelte Hi-Res-Audio-Zertifizierung, Konnektivität der nächsten Generation sowie Personalisierungsmöglichkeiten über die Creative Nexus-App.

The detachable cork stands angle the speakers towards the listener.

Der Creative XF1 bringt Details in der Musik zur Geltung, die viele kompakte 2.0-Lautsprecher in dieser Preisklasse nicht wiedergeben können – von den feinen Nuancen einer Stimme bis hin zum kraftvollen Bass eines Spiel-Soundtracks. Mit einem maßgeschneiderten, FEA-optimierten 3-Zoll-Tieftöner sorgt der Creative XF1 für mehr Druck und Klarheit beim Hören im Nahfeld. Das Bi-Amping-Design mit 72 W RMS liefert einen klaren, kraftvollen Klang, der angenehm und natürlich wirkt.

„Für viele von uns ist der Schreibtisch zum Mittelpunkt von Arbeit, Unterhaltung und Kreativität geworden", sagte Ernest Sim, CEO und Executive Chairman von Creative Technology Ltd. „Der Creative XF1 wurde entwickelt, um raumfüllenden Klang mit mehr Tiefe und Klarheit zu liefern, sodass jede Note, jede Stimme und jeder Effekt am Schreibtisch näher, lebendiger und realistischer klingt."

Die abnehmbaren Korkständer neigen die Lautsprecher zum Hörer und sorgen so für eine präzisere Klangwiedergabe.

Neben fortschrittlichen Anschlussmöglichkeiten über Bluetooth® 6.0, USB-Audio und AUX-Eingang können Nutzer auch einen Subwoofer anschließen, um sattere Bässe zu erzielen und ganz einfach auf ein 2.1-System aufzurüsten.

Die von hauseigenen Audiospezialisten entwickelte Creative Nexus-App bietet einen parametrischen 10-Band-EQ und über 120 Voreinstellungen für verschiedene Musikgenres und Spiele. Nutzer können ihren Klang für konzentriertes Arbeiten, Filmabende, Gaming oder zum Entspannen individuell anpassen – alles über eine intuitive Benutzeroberfläche.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Der Creative XF1 kostet in den Vereinigten Staaten 179,99 US-Dollar und in Europa 159,99 Euro und ist unter creative.com erhältlich.

Informationen zur Verfügbarkeit im Handel erhalten Sie bei den autorisierten Händlern.

Informationen zu Creative

Seit seiner Gründung im Jahr 1981 verfolgt Creative Technology eine klare Mission: die Art und Weise, wie die Welt Klang erlebt, neu zu definieren. Creative brachte den bahnbrechenden Sound Blaster® auf den Markt – die Innovation, die Klang auf den PC brachte und die Welt der PC-Multimedia nachhaltig veränderte.

Geleitet von einer Tradition mutiger Ideen und bahnbrechender Technologien ist Creative weiterhin führend an der Schnittstelle zwischen Technik und Fantasie.

Im Kern bleibt Creative dem Ziel verpflichtet, die Grenzen dessen zu erweitern, was mit Audio möglich ist – um das Leben zu bereichern, Erlebnisse zu verbessern und die Zukunft des Klangs zu gestalten.

Diese Mitteilung bezieht sich auf Produkte, die in den Vereinigten Staaten und Europa auf den Markt gebracht wurden. Die Verfügbarkeit kann sich ohne Vorankündigung ändern und kann in anderen Teilen der Welt je nach lokalen Faktoren und Anforderungen abweichen. „Creative" und das Creative-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Creative Technology Ltd. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Die Wortmarke und das Logo Bluetooth® sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Nutzung dieser Marken durch Creative Technology Ltd. erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.