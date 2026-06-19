Crisis24 eröffnet Global Maritime Operations Center in Manila, um Aufklärungs-, Beratungs- und Krisenreaktionsdienste zu betreiben

Neues 24/7-Einsatzzentrum verankert die jahrzehntelange maritime Expertise von Crisis24 in einer der weltweit führenden Seefahrtsnationen

ANNAPOLIS, Maryland, und MANILA, Philippinen, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Crisis24, ein globaler, KI-gestützter Marktführer in den Bereichen integriertes Risikomanagement, nachrichtendienstliche Sicherheits- und medizinische Einsätze, Personenschutz, medizinischer Concierge und Krisenberatung, gab heute die Eröffnung seines neuen Maritime Operations Center (MOC) in Manila, Philippinen, bekannt.

Das neue MOC stärkt die maritime Praxis von Crisis24 weiter, die das Erbe von Drum Cussac und NYA International fortsetzt und das Vertrauen führender Reeder, Betreiber, Versicherer und Anwaltskanzleien genießt, wenn es um die Bewältigung von Risiken wie Piraterie, geopolitische Konflikte, Sanktionen, regulatorische Veränderungen und AIS-Störungen geht.

„Die Eröffnung eines neuen globalen Maritime Operations Center in Manila unterstreicht die Bedeutung der Arbeit unseres Krisen- und Sicherheitsberatungsteams in diesem Bereich. Das maritime Team von Crisis24 wird häufig bei sensiblen und hochbrisanten Angelegenheiten eingesetzt, darunter Piraterie- und Entführungsfälle sowie die Evakuierung von Besatzungsmitgliedern aus aktiven Konfliktgebieten. Es ist rund um die Uhr im Einsatz und deckt weltweit Regionen wie den Indopazifik, Somalia, Nigeria und Haiti ab", sagte Sid Kosaraju, Präsident von Crisis24.

Umfassende maritime Kompetenzen

Das neue MOC beherbergt ein engagiertes Team, das die maritimen Dienstleistungen von Crisis24 erbringt. Dazu gehören:

Rund-um-die-Uhr-Überwachung von maritimen Vorfällen und Schiffsbewegungen.

Koordination der Krisen- und Vorfallreaktion.

Echtzeit-Warnmeldungen an Kunden und Schiffe auf See.

Schiffsverfolgung und Verhaltensanalysen über die firmeneigene MarTrack™-Plattform von Crisis24, die AIS-, Satelliten- und Umweltdaten integriert, um Anomalien, Sanktionsrisiken und AIS-Störungen in Echtzeit zu erkennen.

Überwachung der Einhaltung von Sanktionen.

Risikobewertungen für Routen, Häfen und Transite sowie auf Erkenntnissen basierende Prognosen.

Die Crisis24 CSC Response Group wurde im vergangenen Jahr bei mehr als 350 Krisenfällen – eine beispiellose Zahl – eingesetzt und leistete Unterstützung; bei sofortiger Einsatzbereitschaft ist das Team bereit, mit aktuellen und kompetenten Vollzeitexperten sowohl in den Sitzungssaal als auch in Konfliktgebiete zu entsenden. Darüber hinaus ist das maritime Team nach wie vor das aktivste und „einsatzbereiteste" Team der Branche.

Zu den jüngsten Aktivitäten gehören:

Eine unübertroffene Bilanz (historisch und aktuell) bei der Beratung in weltweiten Pirateriefällen. Nicht nur Beratungsdienste zur Krisenbewältigung, sondern das gesamte Spektrum an Maßnahmen, die für eine erfolgreiche Lösung erforderlich sind. Zu den jüngsten maritimen Fällen zählen Somalia, Haiti, Venezuela, Mexiko, Jemen, die Straße von Hormuz und der Golf von Guinea.

Unterstützung von betroffenen Schiffen und Besatzungen, die während des jüngsten Konflikts im Nahen Osten angegriffen worden waren – sowie Durchführung von Lagebeurteilungen und Beratungsmaßnahmen zur Beruhigung betroffener maritimer Akteure in der gesamten Region.

Durchführung hochriskanter und komplexer Evakuierungen von Seeleuten in der Südukraine sowie anschließende Unterstützung bei langfristigen Hilfs- und Rückführungsmaßnahmen.

Durchführung sensibler Ermittlungen zur Bewältigung schwieriger rechtlicher und Compliance-Situationen in den „schwer erreichbaren" maritimen Gebieten der Welt.

Das neue MOC ist Teil des globalen Netzwerks von Einsatzzentralen von Crisis24, während sein Standort auf den Philippinen Zugang zum Talentpool und zum Fachwissen einer der weltweit führenden Seefahrernationen bietet. Um mehr über die Dienstleistungen von Crisis24 zu erfahren, besuchen Sie crisis24.com.

Informationen zu Crisis24

Crisis24, ein globaler, KI-gestützter Anbieter von Reiserisikomanagement, Massenkommunikation, Management kritischer Ereignisse, Krisensicherheitsberatung, persönlichen Schutzlösungen und globalen medizinischen Concierge-Funktionen, ermöglicht es prominenten Organisationen, disruptiven Marken und einflussreichen Menschen, in einer unsicheren Welt selbstbewusst zu agieren. Unterstützt durch proprietäre KI-gestützte SaaS-Technologien, fortschrittliche globale Betriebszentren, eine umfassende globale Präsenz und das weltweit größte Team privatwirtschaftlicher Geheimdienstanalysten liefern wir lokale Einblicke und globale Perspektiven sowie medizinische, Sicherheits-, Krisenreaktions-, eingebettete Intelligenz- und Beratungsdienste als bevorzugter Partner für Fortune-500-Unternehmen. Mit einer einzigartig integrierten und skalierbaren Plattform verfügt Crisis24 über ein konkurrenzloses Finanzprofil, das größere Investitionen in Technologie als Branchenkollegen ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter crisis24.com oder wenden Sie sich noch heute an einen Experten von Crisis24.