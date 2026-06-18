Crisis24 ouvre un centre opérationnel maritime mondial à Manille afin de renforcer ses services de renseignement, de conseil et d'intervention en cas de crise

Le nouveau centre d'opérations ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 s'appuie sur les décennies d'expertise maritime de Crisis24 dans l'un des principaux pays maritimes du monde.

ANNAPOLIS, Maryland, et MANILLE, Philippines, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA de gestion intégrée du risque, de sécurité axée sur le renseignement, d'opérations médicales, de protection personnelle, de conciergerie médicale et de consultation en cas de crise, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau Centre d'opérations maritimes (MOC) à Manille, aux Philippines.

Ce nouveau MOC renforce encore davantage le pôle maritime de Crisis24, qui s'appuie sur l'héritage de Drum Cussac et de NYA International et bénéficie de la confiance des principaux propriétaires de navires, exploitants, assureurs et cabinets d'avocats pour gérer des risques tels que la piraterie, les conflits géopolitiques, les sanctions, les évolutions réglementaires et les interférences AIS.

« L'ouverture d'un nouveau centre d'opérations maritimes mondial à Manille souligne l'importance du travail de notre équipe de conseil en gestion de crise et de sécurité dans ce domaine. Souvent sollicitée pour des dossiers sensibles et à enjeux élevés, notamment des affaires de piraterie et d'enlèvement ainsi que l'extraction de membres d'équipage de zones de conflit actif, l'équipe maritime de Crisis24 est opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une couverture mondiale couvrant des régions telles que l'Indo-Pacifique, la Somalie, le Nigéria et Haïti », a déclaré Sid Kosaraju, président de Crisis24.

Capacités maritimes de bout en bout

Le nouveau Centre d'opérations maritimes (MOC) dispose d'une équipe dédiée chargée de fournir les services maritimes de Crisis24, qui comprennent :

La surveillance 24 h/24 et 7 j/7 des incidents maritimes et des mouvements de navires.

La coordination des interventions en cas de crise et d'incident.

Des alertes en temps réel aux clients et aux navires en mer.

Le suivi des navires et l'analyse de leur comportement via la plateforme propriétaire MarTrack™ de Crisis24, qui intègre des données AIS, satellitaires et environnementales afin de signaler en temps réel les anomalies, l'exposition aux sanctions et les perturbations du système AIS.

La surveillance du respect des sanctions.

L'évaluation des risques liés aux itinéraires, aux ports et au transit, ainsi que des prévisions fondées sur le renseignement.

Le groupe d'intervention CSC de Crisis24 a été mobilisé et a apporté son soutien lors de plus de 350 interventions de crise l'année dernière, un chiffre sans précédent ; prête à intervenir à tout moment, l'équipe est capable de se déployer aussi bien dans une salle de réunion que dans une zone de conflit, grâce à des experts à temps plein, compétents et à jour dans leur domaine. Par ailleurs, l'équipe maritime reste la plus active et la mieux préparée du secteur.

Parmi les activités récentes, on peut citer :

Une expérience inégalée (passée et présente) en matière de conseil sur les affaires de piraterie à l'échelle mondiale. Nous ne nous limitons pas à des services de conseil en matière de réaction, mais couvrons l'ensemble des activités nécessaires à une résolution réussie. Parmi les affaires maritimes récentes, citons la Somalie, Haïti, le Vénézuela, le Mexique, le Yémen, le détroit d'Ormuz et le golfe de Guinée.

Assistance aux navires et aux équipages victimes d'attaques lors du récent conflit au Moyen-Orient – et réalisation d'évaluations ainsi que de missions de conseil visant à rassurer les acteurs du secteur maritime concernés dans toute la région.

Réalisation d'opérations d'extraction complexes et à haut risque de marins dans le sud de l'Ukraine, suivies d'un accompagnement à long terme et d'opérations de réintégration.

Mise en œuvre d'enquêtes sensibles pour faire face à des situations juridiques et de conformité complexes dans les zones maritimes « difficiles d'accès » à travers le monde.

Le nouveau Centre d'opérations maritimes (MOC) fait partie du réseau mondial de centres d'opérations de Crisis24, tandis que son implantation aux Philippines permet de tirer parti du bassin de talents et de l'expertise de l'une des principales nations maritimes au monde. Pour en savoir plus sur les services de Crisis24, rendez-vous sur crisis24.com.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises, de renseignement intégré et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez crisis24.com.