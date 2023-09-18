Crown Aesthetics запускает линейку BIOJUVE ™ Living Skin Biome Care на новых рынках

News provided by

Crown Laboratories, Inc.

18 Sep, 2023, 06:30 ET

Crown Aesthetics объявляет о запуске линейки BIOJUVE ™ Living Skin Biome Care в Великобритании, Ирландии и Германии

ДАЛЛАС, 18 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics (далее "Crown"), подразделение компании Crown Laboratories, Inc., с радостью объявляет о запуске своей новейшей инновационной линейки Biojuve™ в Ирландии, Великобритании и на крупнейшем рынке эстетической медицины Европы — в Германии.  BIOJUVE — принципиально новая марка косметики для ухода за микробиомом кожи, использующая клинически проверенную технологию живых микробов для оптимизации общего микробиома кожи и обеспечения ее более здорового и более молодого вида.

Continue Reading
BIOJUVE Clinical Data
BIOJUVE Clinical Data

BIOJUVE представляет собой революционный, беспрецедентный подход к науке о коже. Продукты BIOJUVE, стоящие на переднем крае развития отрасли, были разработаны командой исследований и разработок Crown под руководством инженера по тканям и генетика, доктора философии и научного директора компании Томаса Хитчкока при поддержке всемирно известных сертифицированных дерматологов и специалистов в области эстетической медицины. Микробиологические механизмы запатентованной технологии XYCROBE™ TECHNOLOGY естественным образом и круглосуточно производят и поставляют элементы BIOESSENTIALS™, в том числе белки, полипептиды и антиоксиданты, для оптимизации здоровья и жизнеспособности кожи.

«Мы очень рады возможности представить наши новые инновационные продукты BIOJUVE на рынках Великобритании, Ирландии и Германии, — заявил исполнительный вице-президент и генеральный директор Crown Aesthetics Майкл Маккенна (Michael McKenna). — Бренд добился огромных успехов с момента своего запуска в США в начале 2023 года. Он быстро набирал обороты и привлек в числе первых пользователей несколько видных дерматологов. Мы с нетерпением ждем расширения бренда на международном уровне и информируем потребителей по всему миру о важности сохранения здорового микробиома кожи с помощью BIOJUVE».

«Мы всегда ищем самые современные решения по уходу за кожей с принципиально новыми научными разработками, и нас вдохновляет философия лечения всего микробиома кожи, — заявила д-р Соня Саттлер (Sonja Sattler). — BIOJUVE вне всякого сомнения отличается. Это уникальный продукт с большой научной базой, поэтому я ему очень рада».

Продукты BIOJUVE будут повсеместно доступны у провайдеров эстетической медицины в названных регионах. В январе 2024 года планируется запуск линейки BIOJUVE на других рынках ЕС.

Станьте провайдером BIOJUVE 

  • Великобритания и Ирландия:
  • Германия:
  • Международный рынок — информация появится в скором времени:

Информация о компании Crown Aesthetics 

Компания Crown Aesthetics, один из лидеров в области эстетической медицины, специализируется на оказании помощи ведущим клиникам по всему миру в развитии бизнеса. Мы делаем это, обеспечивая впечатляющие результаты в области омоложения и восстановления кожи. Благодаря нашим минимальноинвазивным инновационным продуктам в клиники приходят как новые, так и удовлетворенные старые клиенты. К этим продуктам относятся первое одобренное FDA устройство для мезотерапии SkinPen®, также одобренное FDA устройство MicroPen Evo™, новейшая марка по уходу за микробиомом кожи Biojuve™, система тромбоцитарно-обогащенной плазмы Procgen Eclipse PRP™, система по уходу за волосами VOTESSE™ и применяемый после мизотерапии протокол Skinfuse®. Компания Crown Aesthetics, штаб-квартира которой находится в Далласе (шт. Техас), устанавливает отраслевые стандарты эффективности, безопасности и инноваций. Поэтому наши клиенты неизменно обеспечивают высочайший уровень услуг в сфере эстетической медицины. Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.crownaesthetics.com.

Информация о компании Crown Laboratories, Inc. 

Компания Crown, частный и полностью интегрированный международный производитель товаров для ухода за кожей, стремится разрабатывать и предоставлять широкий ассортимент эстетических, премиальных и терапевтических средств для ухода за кожей, которые повышают качество жизни клиентов, удовлетворяя все их потребности в уходе за кожей Компания Crown, являющаяся инновационной компанией, специализирующейся на кожных науках для жизни, неустанно стремится к терапевтическому совершенству и улучшению результатов лечения пациентов, поэтому она стала лидером в области дерматологии и эстетики. На протяжении последних десяти лет Crown входит в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний и продает свою продукцию в более чем 44 странах. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.crownlaboratories.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2207187/Crown_Laboratories_BIOJUVE_Clinical_Data.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1457834/Crown_Logo.jpg

SOURCE Crown Laboratories, Inc.

Also from this source

Společnost Crown Aesthetics oznamuje rozšíření produktů značky BIOJUVE™ Living Skin Biome Care do Spojeného království, Irska a Německa

Crown Aesthetics ogłasza wprowadzenie produktu BIOJUVE™ Living Skin Biome Care w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.