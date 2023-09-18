Crown Aesthetics запускает линейку BIOJUVE ™ Living Skin Biome Care на новых рынках

Crown Aesthetics объявляет о запуске линейки BIOJUVE ™ Living Skin Biome Care в Великобритании, Ирландии и Германии

ДАЛЛАС, 18 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics (далее "Crown"), подразделение компании Crown Laboratories, Inc., с радостью объявляет о запуске своей новейшей инновационной линейки Biojuve™ в Ирландии, Великобритании и на крупнейшем рынке эстетической медицины Европы — в Германии. BIOJUVE — принципиально новая марка косметики для ухода за микробиомом кожи, использующая клинически проверенную технологию живых микробов для оптимизации общего микробиома кожи и обеспечения ее более здорового и более молодого вида.

BIOJUVE Clinical Data

BIOJUVE представляет собой революционный, беспрецедентный подход к науке о коже. Продукты BIOJUVE, стоящие на переднем крае развития отрасли, были разработаны командой исследований и разработок Crown под руководством инженера по тканям и генетика, доктора философии и научного директора компании Томаса Хитчкока при поддержке всемирно известных сертифицированных дерматологов и специалистов в области эстетической медицины. Микробиологические механизмы запатентованной технологии XYCROBE™ TECHNOLOGY естественным образом и круглосуточно производят и поставляют элементы BIOESSENTIALS™, в том числе белки, полипептиды и антиоксиданты, для оптимизации здоровья и жизнеспособности кожи.

«Мы очень рады возможности представить наши новые инновационные продукты BIOJUVE на рынках Великобритании, Ирландии и Германии, — заявил исполнительный вице-президент и генеральный директор Crown Aesthetics Майкл Маккенна (Michael McKenna). — Бренд добился огромных успехов с момента своего запуска в США в начале 2023 года. Он быстро набирал обороты и привлек в числе первых пользователей несколько видных дерматологов. Мы с нетерпением ждем расширения бренда на международном уровне и информируем потребителей по всему миру о важности сохранения здорового микробиома кожи с помощью BIOJUVE».

«Мы всегда ищем самые современные решения по уходу за кожей с принципиально новыми научными разработками, и нас вдохновляет философия лечения всего микробиома кожи, — заявила д-р Соня Саттлер (Sonja Sattler). — BIOJUVE вне всякого сомнения отличается. Это уникальный продукт с большой научной базой, поэтому я ему очень рада».

Продукты BIOJUVE будут повсеместно доступны у провайдеров эстетической медицины в названных регионах. В январе 2024 года планируется запуск линейки BIOJUVE на других рынках ЕС.

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Великобритания и Ирландия: [email protected] www.biojuve.co.uk Следите за нашими новостями в INSTAGRAM: @biojuve _ uk

Германия: [email protected] www.biojuve.de Следите за нашими новостями в INSTAGRAM: @biojuve_de

Международный рынок — информация появится в скором времени: www.biojuve.com/biojuve-international Следите за нашими новостями в INSTAGRAM: @biojuve_us



Информация о компании Crown Aesthetics

Компания Crown Aesthetics, один из лидеров в области эстетической медицины, специализируется на оказании помощи ведущим клиникам по всему миру в развитии бизнеса. Мы делаем это, обеспечивая впечатляющие результаты в области омоложения и восстановления кожи. Благодаря нашим минимальноинвазивным инновационным продуктам в клиники приходят как новые, так и удовлетворенные старые клиенты. К этим продуктам относятся первое одобренное FDA устройство для мезотерапии SkinPen®, также одобренное FDA устройство MicroPen Evo™, новейшая марка по уходу за микробиомом кожи Biojuve™, система тромбоцитарно-обогащенной плазмы Procgen Eclipse PRP™, система по уходу за волосами VOTESSE™ и применяемый после мизотерапии протокол Skinfuse®. Компания Crown Aesthetics, штаб-квартира которой находится в Далласе (шт. Техас), устанавливает отраслевые стандарты эффективности, безопасности и инноваций. Поэтому наши клиенты неизменно обеспечивают высочайший уровень услуг в сфере эстетической медицины. Для получения более подробной информации посетите сайт компании www.crownaesthetics.com.

Информация о компании Crown Laboratories, Inc.

Компания Crown, частный и полностью интегрированный международный производитель товаров для ухода за кожей, стремится разрабатывать и предоставлять широкий ассортимент эстетических, премиальных и терапевтических средств для ухода за кожей, которые повышают качество жизни клиентов, удовлетворяя все их потребности в уходе за кожей Компания Crown, являющаяся инновационной компанией, специализирующейся на кожных науках для жизни, неустанно стремится к терапевтическому совершенству и улучшению результатов лечения пациентов, поэтому она стала лидером в области дерматологии и эстетики. На протяжении последних десяти лет Crown входит в список 5000 самых быстрорастущих частных компаний и продает свою продукцию в более чем 44 странах. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.crownlaboratories.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2207187/Crown_Laboratories_BIOJUVE_Clinical_Data.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1457834/Crown_Logo.jpg

SOURCE Crown Laboratories, Inc.