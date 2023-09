Crown Aesthetics ogłasza wprowadzenie produktu BIOJUVE™ Living Skin Biome Care w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech

DALLAS, 18 września 2023 r. /PRNewswire/ - Crown Aesthetics („Crown"), oddział Crown Laboratories, Inc., ma przyjemność ogłosić wprowadzenie swojej najnowszej innowacji, BIOJUVE™, w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech, na największym rynku kosmetycznym w Europie. BIOJUVE jest nowatorską marką kosmetyków pielęgnujących biom skóry opartych na przebadanej klinicznie technologii z wykorzystaniem żywych drobnoustrojów, która optymalizuje biom skóry, sprawia, że jest ona zdrowsza i wygląda młodziej.

BIOJUVE stanowi rewolucyjne, dotychczas niespotykane podejście do nauki o skórze. BIOJUVE, opracowane przez zespół B+R Crown pod przywództwem inżyniera tkanek i genetyka dr Thomasa M. Hitchcocka, Ph.D., dyrektora naukowego, przy wsparciu uznanych na świecie, certyfikowanych dermatologów i specjalistów z dziedziny kosmetyki, stanowi czołowe osiągnięcie biokosmetyki. Drobnoustroje powstające w ramach opatentowanej TECHNOLOGII XYCROBE™ naturalnie wytwarzają i dostarczają przez całą dobę BIOESSENTIALS™, czyli proteiny, polipeptydy i przeciwutleniacze, aby zapewniać zdrowie i witalność skóry.

"Cieszymy się, że będziemy mogli wprowadzić nasze najnowsze rozwiązanie, BIOJUVE, na rynek Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec" - powiedział Michael McKenna, dyrektor wykonawczy i generalny Crown Aesthetics - „Marka odniosła imponujący sukces od jej wprowadzenia na rynek USA na początku 2023 r. Szybko zyskała rozmach dzięki udziałowi siedmiu uznanych dermatologów, którzy zostali jej wczesnymi naśladowcami. Cieszymy się na międzynarodową ekspansję marki i możliwość przekazania konsumentom na całym świecie informacji o znaczeniu utrzymywania zdrowego biomu skóry dzięki BIOJUVE".

„Nieustannie poszukujemy przełomowych rozwiązań do pielęgnacji skóry opartych na innowacyjnych badaniach naukowych i intryguje nas filozofia dbania o biom skóry jako całość" - powiedziała dr Sonja Sattler - „Nie ma wątpliwości, że BIOJUVE jest inne, unikatowe i jest poparte licznymi badaniami naukowymi, dlatego bardzo cieszę się z tego produktu".

BIOJUVE będzie dostępne za pośrednictwem gabinetów medycyny estetycznej w regionach objętych zasięgiem marki. Linia BIOJUVE planuje dalszą ekspansję w UE w styczniu 2024 r.

Crown Aesthetics

Crown Aesthetics, największy dostawca usług z zakresu medycyny estetycznej, specjalizuje się we wspomaganiu czołowych gabinetów medycyny estetycznej na całym świecie w rozwoju ich działalności. Jest to możliwe dzięki spektakularnym rezultatom w zakresie odmładzania i przywracania zdrowia. Nieinwazyjne nowatorskie rozwiązania - SkinPen®, pierwsze urządzenie do mikronakłuwania zatwierdzone przez FDA, MicroPen EVO™, które również uzyskało zatwierdzenie FDA; BIOJUVE™, nowatorska marka kosmetyków dbających o biom skóry; system osocza bogatopłytkowego (PRP) ProGen™ Eclipse PRP™; VOTESSE™, system pielęgnacji włosów oraz procedura Skinfuse® po mikronakłuwaniu to produkty, które przyciągają nowych klientów do gabinetów. Firma Crown Aesthetics z siedzibą w Dallas w Teksasie wyznacza standardy branżowe w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i innowacyjności. To sprawia, że jej klienci nieustannie otrzymują najlepszą opiekę estetyczną w branży. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.crownaesthetics.com.

Crown Laboratories, Inc.

Crown, w pełni zintegrowana prywatna spółka międzynarodowa zajmująca się pielęgnacją skóry, koncentruje się na opracowywaniu i dostarczaniu szerokiej gamy produktów do pielęgnacji skóry o działaniu estetycznym, upiększającym i leczniczym, które podnoszą jakość życia jej klientów. Jako innowacyjna spółka koncentrująca się nieustannie na nauce o skórze, której celem jest zapewnienie doskonałości terapeutycznej i poprawy wyników leczenia pacjentów, Crown stała się liderem w dziedzinie dermatologii i medycyny estetycznej. Spółka Crown od siedmiu lat znajduje się na liście najszybciej rozwijających się spółek prywatnych Inc. 5000 i przez ten czas rozwinęła dystrybucję swoich produktów do ponad 44 krajów. Więcej informacji: www.crownlaboratories.com.

