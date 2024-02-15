Crystal Lagoons расширяет проекты PAL™ в Риме, Милане, Тулузе и Севилье

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Crystal Lagoons

15 Feb, 2024, 15:25 ET

МАЙАМИ, 15 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons продолжает покорять культовые города Европы. Уже запустившись в Праге, Варшаве, Бухаресте и Будапеште, компания теперь приносит пляжную жизнь в Рим, Милан, Тулузу, Севилью и еще два румынских города. Эти средиземноморские города теперь также получат выгоду от проектов Public Access Lagoons™, известных как PAL™.

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Crystal Lagoons will bring beach life to Rome, Milan, Toulouse, Seville, and two additional Romanian cities
Crystal Lagoons will bring beach life to Rome, Milan, Toulouse, Seville, and two additional Romanian cities
The introduction of Public Access Lagoons™ projects into touristic and landmark cities demonstrates their added value
The introduction of Public Access Lagoons™ projects into touristic and landmark cities demonstrates their added value

Таким образом, эта инновационная многонациональная компания, основанная ученым Фернандо Фишманном (Fernando Fischmann), расширяется в Италию и Францию и добавляет проекты в Испании и Румынии, где у нее уже есть успешные комплексы, такие как Santa Rosalía,  Alcazaba Lagoon, и Central District Lagoon City.

 Устойчивость технологии Crystal Lagoons® снова стала определяющим фактором для этого соглашения, вторым с Forty Management, престижным и отмеченным наградами румынским застройщиком, с которым транснациональная корпорация имеет комплексы в Чешской Республике, Польше, Румынии и Венгрии, характеризующиеся их устойчивостью.

Внедрение проектов PAL™ в туристических и знаковых городах, таких как Рим и Милан, демонстрирует их дополнительную ценность, а также привлекательность идиллической пляжной жизни в нескольких шагах от дома. Центральным элементом станет большая кристальная лагуна, подходящая для купания и водных видов спорта, окруженная белыми песчаными пляжами, доступ к которым может получить любой желающий за плату за вход. Комплекс будет окружен жилыми районами, гостиницами, магазинами, ресторанами и другой высококлассной коммерческой и развлекательной инфраструктурой.

«Мы рады, что Crystal Lagoons, одна из самых инновационных компаний в мире, выбрала Forty Management для расширения в Европе. В партнерстве мы привнесем пляжную жизнь в самые удивительные европейские города и улучшим качество жизни с помощью устойчивых проектов», — сказал Люциан Азоицей (Lucian Azoiței), генеральный директор Forty Management.

«Революционная инновация технологии Crystal Lagoons®, которая позволяет обеспечить устойчивую жизнь на пляже в любой точке мира, — это то, что порождает успех этих кристальных лагун. Это было признано ведущими застройщиками, такими как Forty Management, которые, подтвердив тенденцию в своем первом комплексе, повторяют модель для разработки новых проектов даже в таких городах, которые были бы немыслимы, например Рим, Милан или Тулуза», — сказал Жан-Пьер Хуанчич (Jean Pierre Juanchich), глобальный коммерческий директор Crystal Lagoons.

О компании Crystal Lagoons  
Crystal Lagoons — многонациональная компания, зарегистрированная в США, которая разработала технологию кристальных лагун, строительство и обслуживание которых обходится малыми затратами в любом регионе мира. Она насчитывает более 1000 проектов на разных этапах разработки и переговоров по всему миру.

Компания владеет более 3000 патентами в 160 странах, а ее объекты, соответствующие принципам устойчивого развития, требуют в 100 раз меньше химикатов и всего 2% от энергии, которая необходима для обыкновенных плавательных бассейнов. Bureau Veritas проверило эффективность использования воды по данной технологии и пришло к выводу, что 1 Га (2,5 акра) лагуны расходует в 33 раза меньше воды, чем площадка для гольфа, и на 40% меньше воды, чем парк такого же размера. Объекты Crystal Lagoons® могут использовать могут использовать морскую, пресную и солоноватую воду, которой много и которая не имеет иного применения.

КОНТАКТЫ: [email protected]

Photo — https://mma.prnewswire.com/media/2340730/Crystal_Lagoons_1.jpg 

Photo — https://mma.prnewswire.com/media/2340731/Crystal_Lagoons_2.jpg

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