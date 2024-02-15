Crystal Lagoons расширяет проекты PAL™ в Риме, Милане, Тулузе и Севилье

МАЙАМИ, 15 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons продолжает покорять культовые города Европы. Уже запустившись в Праге, Варшаве, Бухаресте и Будапеште, компания теперь приносит пляжную жизнь в Рим, Милан, Тулузу, Севилью и еще два румынских города. Эти средиземноморские города теперь также получат выгоду от проектов Public Access Lagoons™ , известных как PAL™.

Crystal Lagoons will bring beach life to Rome, Milan, Toulouse, Seville, and two additional Romanian cities The introduction of Public Access Lagoons™ projects into touristic and landmark cities demonstrates their added value

Таким образом, эта инновационная многонациональная компания, основанная ученым Фернандо Фишманном (Fernando Fischmann) , расширяется в Италию и Францию и добавляет проекты в Испании и Румынии, где у нее уже есть успешные комплексы, такие как Santa Rosalía , Alcazaba Lagoon , и Central District Lagoon City .

Устойчивость технологии Crystal Lagoons® снова стала определяющим фактором для этого соглашения, вторым с Forty Management , престижным и отмеченным наградами румынским застройщиком, с которым транснациональная корпорация имеет комплексы в Чешской Республике, Польше, Румынии и Венгрии, характеризующиеся их устойчивостью.

Внедрение проектов PAL™ в туристических и знаковых городах, таких как Рим и Милан, демонстрирует их дополнительную ценность, а также привлекательность идиллической пляжной жизни в нескольких шагах от дома. Центральным элементом станет большая кристальная лагуна, подходящая для купания и водных видов спорта, окруженная белыми песчаными пляжами, доступ к которым может получить любой желающий за плату за вход. Комплекс будет окружен жилыми районами, гостиницами, магазинами, ресторанами и другой высококлассной коммерческой и развлекательной инфраструктурой.

«Мы рады, что Crystal Lagoons, одна из самых инновационных компаний в мире, выбрала Forty Management для расширения в Европе. В партнерстве мы привнесем пляжную жизнь в самые удивительные европейские города и улучшим качество жизни с помощью устойчивых проектов», — сказал Люциан Азоицей (Lucian Azoiței), генеральный директор Forty Management.

«Революционная инновация технологии Crystal Lagoons® , которая позволяет обеспечить устойчивую жизнь на пляже в любой точке мира, — это то, что порождает успех этих кристальных лагун. Это было признано ведущими застройщиками, такими как Forty Management, которые, подтвердив тенденцию в своем первом комплексе, повторяют модель для разработки новых проектов даже в таких городах, которые были бы немыслимы, например Рим, Милан или Тулуза», — сказал Жан-Пьер Хуанчич (Jean Pierre Juanchich), глобальный коммерческий директор Crystal Lagoons.

О компании Crystal Lagoons

Crystal Lagoons — многонациональная компания, зарегистрированная в США, которая разработала технологию кристальных лагун, строительство и обслуживание которых обходится малыми затратами в любом регионе мира. Она насчитывает более 1000 проектов на разных этапах разработки и переговоров по всему миру.

Компания владеет более 3000 патентами в 160 странах, а ее объекты, соответствующие принципам устойчивого развития, требуют в 100 раз меньше химикатов и всего 2% от энергии, которая необходима для обыкновенных плавательных бассейнов. Bureau Veritas проверило эффективность использования воды по данной технологии и пришло к выводу, что 1 Га (2,5 акра) лагуны расходует в 33 раза меньше воды, чем площадка для гольфа, и на 40% меньше воды, чем парк такого же размера. Объекты Crystal Lagoons® могут использовать могут использовать морскую, пресную и солоноватую воду, которой много и которая не имеет иного применения.

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