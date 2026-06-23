-CTA nombra a MY OVU como ganadora del concurso de presentaciones de empresas emergentes en la Cumbre de Consejeros Delegados

Una empresa de nueva creación polaca se dirige a CES 2027, destacando la innovación en toda Europa

ARLINGTON, Va., 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® ha anunciado a MY OVU como ganadora del concurso de presentación de empresas emergentes en la Cumbre de Consejeros Delegados de la CTA en Varsovia. Cinco empresas de nueva creación polacas emergentes presentaron tecnologías innovadoras y soluciones de negocio ante un panel de inversores. MY OVU recibirá un espacio de exposición gratuito en Eureka Park, el escenario global para empresas emergentes, en CES® 2027 en Las Vegas.

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"El ecosistema de empresas emergentes de Polonia genera emprendedores audaces que desarrollan tecnologías con potencial global", afirmó Kinsey Fabrizio, presidente y consejero delegado de la CTA. "En CES 2026, la Agencia Polaca para el Desarrollo Empresarial (PARP) contribuyó a mostrar la innovación del país en Eureka Park, y nos complace dar la bienvenida a MY OVU a CES 2027, donde las últimas tendencias se exhiben hoy mismo".

Un jurado compuesto por tres miembros, entre ellos Zuzanna Kompowska (Inovo VC), Kris Palucki (OTB Ventures) y Paulina Brym-Ciuba (StartupHub Poland), evaluó a los participantes en función de su innovación, estrategia empresarial, potencial de mercado y presentación general. MY OVU presentó un termómetro de ovulación inteligente diseñado para ayudar a las mujeres que intentan concebir, controlar su fertilidad o que atraviesan la perimenopausia.

"Ganar el concurso de presentación de proyectos en la cumbre de consejeros delegados de la CTA es un hito importante para nuestro equipo", declaró Aleksandra Staniszewska, consejera delegada y fundadora de MY OVU. "La oportunidad de presentar nuestra tecnología a líderes empresariales globales y exponer en CES 2027 nos ayudará a ampliar nuestra visibilidad internacional y acelerar la siguiente fase de nuestro crecimiento".

CTA organiza anualmente la cumbre de consejeros delegados para reunir a líderes de la industria tecnológica global y debatir sobre innovación, transformación empresarial y las tendencias emergentes que dan forma al futuro. El concurso de presentación de proyectos para empresas emergentes en la cumbre de consejeros delegados subraya el compromiso constante de la CTA de apoyar a las empresas de nueva creación emergentes e impulsar la innovación en toda Europa de cara al CES.

CTA va a seguir con este impulso en Europa este otoño en CES Tech Trends with FDDay, CES Unveiled Amsterdam y CES Unveiled Milan, donde líderes de la industria, innovadores, inversores, funcionarios gubernamentales y los principales medios de comunicación de toda la región se reunirán antes de CES 2027.

Visite MY OVU en Eureka Park durante la celebración de CES del 6 al 9 de enero de 2027.

Acerca de CES ®:

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escenario ideal para las tecnologías más revolucionarias y los innovadores globales. Aquí, las marcas más grandes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y los innovadores más brillantes suben al escenario. Organizado por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2027 se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Para más información, visita CES.tech y sigue a CES en redes sociales.

Acerca de la Consumer Technology Association (CTA) ®:

Como la asociación comercial de tecnología más grande de Norteamérica, la CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde nuevas empresas hasta marcas globales, y ayudan a respaldar más de 17 millones de empleos en Estados Unidos. La CTA posee y produce CES®, el evento tecnológico más poderoso del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

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