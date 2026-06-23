La CTA désigne MY OVU comme lauréat du concours de pitchs des startups organisé lors du CEO Summit

Une startup polonaise se rendra au CES 2027 pour mettre en avant l'innovation à travers l'Europe

ARLINGTON, Virginie, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® annonce que MY OVU a remporté le concours de pitchs des startups organisé lors du CEO Summit de la CTA à Varsovie. Cinq startups polonaises en plein essor ont présenté des technologies innovantes et des solutions commerciales à un jury composé d'investisseurs. MY OVU bénéficiera d'un espace d'exposition gratuit à l'Eureka Park, la scène mondiale dédiée aux startups, lors du CES® 2027 à Las Vegas.

MY OVU Logo

« L'écosystème des startups polonais donne naissance à des entrepreneurs audacieux qui développent des technologies au potentiel mondial », déclare Kinsey Fabrizio, présidente et CEO de la CTA. « Lors du CES 2026, l'Agence polonaise pour le développement des entreprises (PARP) a contribué à mettre en avant les innovations du pays au sein de l'Eureka Park, et nous serons ravis d'accueillir MY OVU au CES 2027 – où l'avenir se dessine dès aujourd'hui. »

Un jury composé de trois membres, à savoir Zuzanna Kompowska (Inovo VC), Kris Palucki (OTB Ventures) et Paulina Brym-Ciuba (StartupHub Poland), a évalué les participants sur les critères suivants : innovation, stratégie commerciale, potentiel de marché et qualité globale de la présentation. MY OVU a présenté un thermomètre d'ovulation intelligent conçu pour aider les femmes qui essaient de concevoir, qui surveillent leur fertilité ou qui sont en période de périménopause.

« Remporter le concours de pitchs lors du CEO Summit de la CTA constitue une étape importante pour notre équipe », déclare Aleksandra Staniszewska, CEO et fondatrice de MY OVU. « L'opportunité de présenter notre technologie aux dirigeants d'entreprises du monde entier et d'exposer au CES 2027 nous aidera à renforcer notre visibilité internationale et à accélérer la prochaine phase de notre croissance. »

La CTA organise chaque année le CEO Summit afin de réunir des dirigeants du secteur technologique mondial pour échanger sur l'innovation, la transformation des entreprises et les nouvelles tendances qui façonnent l'avenir. Le concours de pitchs des startups organisé dans le cadre du CEO Summit souligne l'engagement indéfectible de la CTA à soutenir les startups émergentes et à promouvoir l'innovation à travers l'Europe dans la perspective du CES.

La CTA poursuivra sur cette lancée en Europe cet automne lors des CES Tech Trends with FDDay, CES Unveiled Amsterdam et CES Unveiled Milan, où se réuniront, en amont du CES 2027, des leaders du secteur, des innovateurs, des investisseurs, des représentants des pouvoirs publics et des médias de premier plan de toute la région.

Venez découvrir MY OVU à l'Eureka Park lors du CES, du 6 au 9 janvier 2027.

À propos du CES® :

Événement technologique le plus influent au monde, le CES est le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs internationaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, couvre tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2027 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres, qui sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, contribuent à plus de 17 millions d'emplois américains. La CTA est propriétaire et productrice du CES®, le plus grand événement technologique mondial. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2998376/MY_OVU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg