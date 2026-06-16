Cuerpo de Conservación de California celebra 50 años de transformar vidas con un recorrido en autobús por todo el estado y una exposición de aniversario

Durante 50 años, el CCC ha transformado las vidas de adultos jóvenes mediante el trabajo duro y vías educativas.





Recorrido en el Golden State Bus Tour de seis paradas en las zonas metropolitanas de San Diego, Los Ángeles, Fresno, Monterrey, East Bay y Chico





Celebración y exposición del 50.º aniversario en Sacramento

SACRAMENTO, California, 16 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Cuerpo de Conservación de California (CCC) celebra su 50.° aniversario con el recorrido en autobús Golden State Bus Tour, el cual culminará con una celebración y exposición en la sede de la Agencia de Recursos Naturales de California (CNRA, por sus siglas en inglés) en Sacramento. Este hito rinde homenaje a cinco décadas dedicadas a transformar las vidas de adultos jóvenes, al tiempo que se protegen y mejoran los recursos naturales de California.

Fundado el 7 de julio de 1976, el CCC es el programa de cuerpos de conservación más importante, más grande y de mayor trayectoria del país. La CCC desempeña un papel fundamental en la prevención de incendios forestales, la respuesta ante emergencias, la restauración de hábitats, la resiliencia forestal y otros proyectos clave relacionados con los recursos naturales en el estado. Más de 138,000 adultos jóvenes se han inscrito en el programa, donde obtienen capacitación práctica, certificaciones y el camino hacia carreras significativas.

"Cada miembro del Cuerpo posee una historia, experiencia y perspectiva únicas al unirse al CCC", afirmó JP Patton, director del CCC. "Cuando terminan el programa, se llevan mucho más que simples certificaciones. Se llevan nuevas experiencias, nuevos logros y una perspectiva de vida renovada. En verdad, salen transformados en mejores ciudadanos y trabajadores; son los mejores representantes de la juventud de California".

El CCC mantiene un firme compromiso con la ampliación de oportunidades laborales para mujeres, jóvenes en hogares de crianza temporal y comunidades tradicionalmente desatendidas. Procedentes de los 58 condados, los miembros del CCC representan la gran diversidad de California y ponen de relieve a la próxima generación de ambientalistas.

"Nuestro Cuerpo de Conservación de California refleja lo mejor de nuestro estado, y ahora más que nunca, representa el futuro hacia el cual todos avanzamos", señaló el secretario de Recursos Naturales de California, Wade Crowfoot. "Durante cincuenta años, jóvenes de todos los rincones de California han consolidado este proyecto como el programa de cuerpos de conservación más grande y de más larga duración en el país, dedicado a la prevención de incendios forestales, la gestión de nuestros bosques y la restauración de hábitats. Los miembros del Cuerpo con los que me encuentro siempre me inspiran y estoy muy emocionado por lo que depararán los próximos cincuenta años al CCC".

Golden State Bus Tour: seis paradas por California

Como antesala a la celebración del aniversario, el CCC organizará el Golden State Bus Tour, un recorrido en autobús con seis paradas en diferentes localidades del estado.

Horario del Golden State Bus Tour:

San Diego – Martes 16 de junio





Los Ángeles – Jueves 18 de junio





Fresno – Martes 23 de junio





Monterrey – Jueves 25 de junio





East Bay – Lunes, 29 de junio





Chico – Miércoles 1 de julio

En cada lugar, los asistentes conocerán historias de servicio, presenciarán demostraciones de los proyectos del CCC e interactuarán directamente con los miembros que continúan con el legado de conservación y servicio comunitario.

"Es extremadamente emocionante trabajar en estos proyectos heredados", dijo el miembro del Cuerpo Dylan Rawley. "Sé con certeza que lo que hago hoy servirá para que, cinco, 10 o 20 años después, alguien como yo camine por aquí y diga: 'Vaya, nosotros (el CCC) hicimos esto'".

"Es un gran proyecto de legado, es un sendero popular y conocido en todo el mundo por esta vista que podemos disfrutar todos los días", señaló la miembro del Cuerpo, Cosette Cable. "Sé que en el futuro significará mucho mirar atrás y saber que mi equipo y yo construimos este sendero, que entregamos todo de nuestra parte en este proyecto".

Celebración de aniversario y exposición en la CNRA

La gira por todo el estado culmina con la celebración del 50 aniversario y la exposición en la sede de la CNRA en Sacramento. La celebración contará con las intervenciones de funcionarios electos, socios, partes interesadas y exalumnos. La exposición mostrará el impacto del CCC en todo el estado mediante demostraciones prácticas y mesas de diálogo con los miembros actuales del Cuerpo y el personal.

"Al celebrar 50 años, rendimos homenaje a cada miembro del Cuerpo (pasado, presente y futuro) que ayudó a dar forma al CCC y a dejar una huella positiva en las comunidades y entornos naturales de California", señaló el director Patton. "Este hito nos recuerda que el trabajo que realizamos hoy forma parte de un legado más amplio de servicio y oportunidades, y nos entusiasma mostrar a nuestros vecinos, socios y al público lo que hacemos".

Acerca del CCC

La misión del Cuerpo de Conservación de California es proteger y mejorar los recursos naturales y las comunidades de California, al tiempo que empodera y desarrolla a adultos jóvenes mediante el trabajo duro y la educación.

El CCC es una agencia estatal y el cuerpo de conservación más grande y de más larga duración de la nación. El CCC ofrece vacantes para miembros del Cuerpo todos los meses para adultos jóvenes de 18 a 25 años y veteranos militares de EE. UU. de hasta 29 años. Para obtener más información, llame al 800-952-5627 o visite el sitio web ccc.ca.gov.

FUENTE California Conservation Corps