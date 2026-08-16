CVC DIF acquiert une participation majoritaire dans firstcolo afin de soutenir le développement d'une plateforme de centres de données hautement performante et évolutive en Allemagne

CVC DIF, la branche spécialisée dans les infrastructures de CVC, gestionnaire mondial d'actifs sur les marchés privés, a conclu un accord en vue d'acquérir auprès de CUBE Infrastructure une participation majoritaire significative dans firstcolo.

Le projet FRA7 à Rosbach constitue un pilier essentiel pour le développement continu de la plateforme de centres de données à haute performance, évolutive, compatible avec l'IA et économe en énergie de firstcolo.

Le centre de données FRA7 est conçu pour une capacité totale pouvant atteindre 24 MW, une charge informatique maximale de 16 MW et des baies à haute densité refroidies par liquide pouvant supporter chacune jusqu'à 200 kW.

Les fondateurs resteront des membres actifs de l'équipe de direction de firstcolo et conserveront une participation dans l'entreprise.

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, Allemagne, 16 août 2026 /PRNewswire/ -- CVC DIF, la branche spécialisée dans les infrastructures de CVC, gestionnaire mondial d'actifs sur les marchés privés, a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire significative dans firstcolo GmbH. Cet investissement sera réalisé par l'intermédiaire du fonds DIF Value-Add IV de CVC. CUBE Infrastructure est le vendeur. La finalisation de la transaction est prévue d'ici à la fin du mois de septembre 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

The management team at firstcolo (from left to right: Nicolaj Kamensek, COO; Jerome Evans, CEO; Dennis Bergfeld, CFO), who will continue to shape firstcolo’s next phase of development following the change of investors.

Fondée en 2007, la société firstcolo est un partenaire reconnu dans le domaine des centres de données et des infrastructures numériques dans la région métropolitaine de Francfort. Elle exploite deux centres de données dans la région et propose à plus de 350 clients des services de colocation, de matériel spécial, d'informatique en nuage, de connectabilité ainsi que des services gérés. Son modèle économique associe une infrastructure certifiée et hautement disponible à une assistance technique directe fondée sur un contact personnel avec les interlocuteurs.

Le partenariat avec CVC DIF forme le socle qui aidera firstcolo à mettre en œuvre sa prochaine phase de croissance. Dans un premier temps, l'accent est mis sur le nouveau projet FRA7 qui doit être entièrement construit à Rosbach vor der Höhe, dans la région métropolitaine de Francfort. Ce centre, qui offrira une capacité totale pouvant atteindre 24 MW, soit l'équivalent d'une charge informatique maximale de 16 MW, est pensé pour gérer des charges de travail exigeantes dans les domaines de l'intelligence artificielle, du calcul à haute performance et de l'informatique en nuage.

Le centre de données FRA7 est conçu dès le départ pour intégrer l'IA. L'infrastructure est construite pour accueillir des baies à haute densité refroidies par liquide, pouvant supporter chacune jusqu'à 200 kW. Un système de refroidissement par liquide de pointe, une infrastructure électrique robuste, une conception évolutive et une connectabilité hautement performante constitueront la base technique nécessaire aux grappes de processeurs graphiques à forte intensité de calcul, aux charges de travail d'entraînement et d'inférence d'IA, ainsi qu'à d'autres applications à haute performance. firstcolo vise également un indicateur d'efficacité énergétique inférieur à 1,2 pour ce site.

La disponibilité du site, l'alimentation électrique, les autorisations et la livraison dans le cadre d'un modèle de construction clé en main sont déjà garanties. firstcolo a par ailleurs conclu un partenariat avec le fournisseur d'énergie régional OVAG, qui assurera l'approvisionnement énergétique du site et réutilisera la chaleur résiduelle du centre de données dans les réseaux régionaux de chauffage urbain.

Le projet FRA7 représente un pilier essentiel pour le développement continu de la plateforme de centres de données à haute performance de firstcolo. Ce projet devrait permettre à l'entreprise d'accroître ses capacités en matière de déploiement d'infrastructures compatibles avec l'IA et économes en énergie, et servir de base au développement de futurs sites potentiels dans la région de Francfort et sur d'autres marchés allemands porteurs. À terme, firstcolo entend développer sa plateforme en fonction de la demande des clients et des perspectives commerciales.

Jerome Evans et Nicolaj Kamensek resteront dirigeants et actionnaires de firstcolo, respectivement aux postes de directeur général et de directeur de l'exploitation. Aux côtés du directeur financier, Dennis Bergfeld, et de l'équipe de direction actuelle, ils mèneront la prochaine phase de développement de l'entreprise.

Jerome Evans, directeur général et cofondateur de firstcolo, commente :

« Le partenariat avec CVC DIF marque une étape importante pour firstcolo, et constitue une reconnaissance significative de ce que notre équipe a mis en place ces dernières années. Nous sommes fiers d'avoir trouvé en CVC DIF un partenaire qui partage notre vision à long terme et qui nous aidera à la concrétiser. Le projet FRA7 est bien plus qu'un simple nouveau centre de données : il viendra renforcer notre plateforme et améliorer notre capacité à traiter la prochaine génération de charges de travail d'IA, d'informatique en nuage et d'entreprise. En collaboration avec CVC DIF, nous comptons mettre à profit nos solides bases opérationnelles, étendre notre présence dans la région métropolitaine de Francfort et saisir de nouvelles occasions de croissance sur les marchés allemands porteurs. En proposant une infrastructure hautement performante, fiable et prévisible à long terme opérant depuis l'Allemagne, nous nous donnons pour objectif de faire de firstcolo l'un des principaux fournisseurs de colocation dans le pays. »

Nicolaj Kamensek, directeur de l'exploitation et cofondateur de firstcolo, ajoute :

« Depuis sa création, firstcolo a toujours misé sur l'excellence technique, la fiabilité opérationnelle et des relations étroites avec ses clients. Nous allons désormais appliquer ces principes à une plateforme d'une envergure nettement plus grande. Le projet FRA7 sera un centre de données innovant prêt pour l'IA, capable de prendre en charge jusqu'à 200 kW par baie et doté d'un système de refroidissement par liquide de pointe, d'une infrastructure électrique robuste, d'une connectabilité hautement performante et de processus opérationnels évolutifs. L'expérience acquise lors de la conception, de la construction et de l'exploitation de cette installation consolidera nos capacités et servira de base à la réalisation de futurs projets potentiels. À mesure que nous nous développons, il est essentiel que nous préservions nos normes de qualité, nos circuits décisionnels courts et la responsabilité technique individuelle auxquels nos clients accordent tant d'importance. »

Willem Jansonius, associé directeur de CVC DIF et responsable de la stratégie « Value-Add » (valeur ajoutée) de CVC DIF, déclare :

« firstcolo représente une possibilité rare d'investir dans une plateforme de colocation de qualité, dirigée par ses fondateurs, sur le marché FLAP-D (Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin) des centres de données, attractif mais particulièrement restreint. L'entreprise allie une activité existante solide et génératrice de trésorerie, un projet d'expansion aux risques très limités et une offre de services différenciée destinée aux entreprises. Nous sommes impatients de collaborer avec Jérôme, Nicolaj, Dennis et l'ensemble de l'équipe de firstcolo pour mettre en œuvre le projet FRA7 et accompagner le développement de l'entreprise afin qu'elle devienne la première plateforme allemande de colocation. »

Stefan Moosmann, responsable de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) chez CVC DIF, explique :

« firstcolo est un parfait exemple de l'approche axée sur le niveau local de CVC DIF. Ce projet est né grâce au réseau local de notre équipe de Francfort, et a été mis sur pied en étroite collaboration avec notre équipe chargée de l'infrastructure numérique paneuropéenne. Nous croyons fermement dans le potentiel de cette entreprise, qui associe l'expérience du marché local à de vastes compétences sectorielles et d'exécution, et cela nous a permis d'élaborer un plan clair pour accompagner sa prochaine phase de croissance. »

Grâce au développement continu de sa plateforme, firstcolo vise à favoriser la création de valeur numérique durable pour les entreprises en Allemagne. L'entreprise se concentrera en particulier sur les besoins liés à l'intelligence artificielle et au calcul à haute performance, aux architectures de nuage informatique souverain, aux secteurs réglementés et aux charges de travail critiques pour les entreprises. L'efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables, les technologies de refroidissement de pointe et l'intégration de concepts de récupération de la chaleur résiduelle forment les éléments centraux de son approche de développement.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur firstcolo.net.

À propos de firstcolo :

Le groupe firstcolo, dont le siège se trouve à Francfort-sur-le-Main, est l'un des principaux exploitants de centres de données à la pointe de la technologie. Depuis sa création en 2007, l'entreprise propose des solutions d'infrastructure informatique sur mesure, allant de la colocation et des systèmes de serveurs aux solutions en nuage. Garantissant une disponibilité de 99,999 %, firstcolo possède les certifications ISO/IEC 27001:2022 et ISO 9001:2015 et applique les normes les plus strictes en matière de fiabilité opérationnelle et de protection des données.

Toutes les activités des centres de données de firstcolo sont alimentées par de l'électricité renouvelable certifiée. Le réseau dorsal IP propre à l'entreprise, d'une capacité de plus de 2 000 Gbit/s, assure en outre une excellente connectabilité et une faible latence. Aujourd'hui, plus de 350 clients issus de divers secteurs font confiance à une équipe d'environ 80 experts, qui contribuent à façonner un avenir numérique durable grâce à un accompagnement personnalisé et à leur capacité d'innovation.

À propos de CVC DIF :

CVC DIF est l'un des principaux gestionnaires mondiaux de fonds d'investissement en actions spécialisés dans les infrastructures sur le marché intermédiaire.

Fondée en 2005, cette branche de CVC a son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas, CVC DIF compte environ 23 milliards d'euros d'actifs d'infrastructure dans les domaines de la transition énergétique, des transports, des services d'utilité publique et de la transformation numérique.

Forte de plus de 260 collaborateurs répartis dans 12 bureaux, CVC DIF propose une approche unique du marché, alliant une présence mondiale aux avantages de solides réseaux locaux et à des capacités d'investissement spécialisées par secteur.

CVC DIF constitue la stratégie d'infrastructures de CVC, l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'actifs sur les marchés privés. Grâce à ce partenariat, CVC DIF bénéficie de la plateforme mondiale de CVC, qui compte 29 bureaux répartis sur cinq continents.

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Responsable du marketing

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