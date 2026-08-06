Cyble presenta la próxima evolución de Titan en Black Hat USA 2026

- Cyble afirma que el futuro de la seguridad de los endpoints va más allá de la detección y presenta la próxima evolución de Titan en Black Hat USA 2026

- Esta nueva versión combina la certificación basada en silicio, la inteligencia de amenazas nativa de IA, la reconstrucción de ataques impulsada por BlazeAI y la respuesta autónoma en una plataforma unificada de seguridad de endpoints para la era de la IA.

LAS VEGAS, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cyble presentó hoy en Black Hat USA 2026 la siguiente evolución de Cyble Titan, que incorpora certificación basada en silicio junto con inteligencia de amenazas nativa de IA, reconstrucción de ataques con tecnología BlazeAI, gestión de exposición y respuesta autónoma en una plataforma unificada de seguridad para endpoints. Titan ayuda a los equipos de seguridad a establecer pruebas fiables, comprender los ataques con mayor rapidez y responder con mayor confianza.

Los ciberataques han evolucionado más allá del punto final. Se propagan a través de identidades, infraestructura en la nube, vulnerabilidades, ecosistemas de amenazas externas y, cada vez más, utilizan la IA. Sin embargo, los defensores aún investigan la telemetría fragmentada de herramientas desconectadas antes de comprender el alcance total de un ataque.

Titan fue construido para esta nueva realidad.

A diferencia de las plataformas EDR tradicionales que parten de la telemetría del sistema operativo, Titan genera confianza mediante la autenticación basada en el hardware. A continuación, correlaciona la actividad del endpoint con la inteligencia de amenazas nativa de IA de Cyble, el análisis del comportamiento, el contexto de la ruta de ataque y la reconstrucción de ataques con tecnología BlazeAI para crear un indicador de ataque completo. En lugar de recopilar alertas aisladas, los analistas obtienen una comprensión unificada del ataque y pueden investigarlo, priorizarlo y responder desde una única plataforma.

"EDR transformó la ciberseguridad al ayudar a las organizaciones a detectar ataques. La próxima generación de seguridad de endpoints se definirá por la rapidez con la que los equipos de seguridad puedan comprender esos ataques y actuar con confianza", afirmó Beenu Arora, cofundador y consejero delegado de Cyble. "Titan integra evidencia confiable, inteligencia, contexto y respuesta en una sola plataforma, brindando a los responsables de la seguridad la claridad necesaria para anticiparse a las amenazas sofisticadas".

La última versión también amplía Titan con controles de dispositivos, gestión de la exposición, inteligencia de amenazas nativa de IA y respuesta autónoma y auditable, reuniendo capacidades ofrecidas a través de múltiples productos de seguridad en un único flujo de trabajo.

Los visitantes del stand 6032 podrán experimentar Titan en directo en Black Hat USA 2026, incluyendo demostraciones de autenticación basada en silicio, reconstrucción de ataques con tecnología BlazeAI, inteligencia de amenazas nativa de IA y respuesta autónoma a lo largo del ciclo de vida del ataque.

Cyble Titan está disponible hoy. Regístrese en https://titan.cyble.com.

Acerca de Cyble

Cyble es una empresa de ciberseguridad basada en IA que ofrece inteligencia de riesgos unificada y apoyo a la toma de decisiones a empresas y organizaciones gubernamentales de todo el mundo. Su plataforma combina inteligencia de amenazas, protección contra riesgos digitales y operaciones de seguridad para proporcionar visibilidad en tiempo real e información práctica. Gracias al uso de análisis avanzados y automatización, Cyble permite a las organizaciones gestionar proactivamente los riesgos y fortalecer su postura de seguridad.

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