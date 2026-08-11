- Cyble se sitúa en el puesto 576 de la lista Inc. 5000 de 2026, tras triplicar sus ingresos recurrentes anuales en poco más de dos años

El reconocimiento en uno de los rankings más prestigiosos de empresas privadas de mayor crecimiento subraya el auge de Cyble en ciberseguridad basada en IA.

CUPERTINO, Calif., 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Cyble, una empresa de ciberseguridad basada en inteligencia artificial, anunció hoy su inclusión en la lista Inc. 5000 de 2026, ocupando el puesto número 576 entre las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos, una de las clasificaciones más prestigiosas de empresas privadas en el país.

Este reconocimiento llega cuando los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Cyble se han triplicado en poco más de dos años, lo que refleja la magnitud de la visión que impulsa a Cyble.

Inc. 5000 Logo

La lista Inc. 5000 premia a las empresas privadas que han logrado un crecimiento extraordinario y sostenido. Para Cyble, este crecimiento refleja una ambición aún mayor: redefinir la forma en que el mundo gestiona el riesgo cibernético con inteligencia que predice, prioriza y actúa.

"El crecimiento de nuestros ARR, que se han triplicado en poco más de dos años, demuestra que el mundo avanza hacia la seguridad basada en IA, y Cyble lidera esta transformación", afirmó Beenu Arora, cofundador y consejero deelgado de Cyble. "Para nosotros, la IA no es una función añadida a la ciberseguridad; es la base sobre la que construimos desde el primer día. Nos propusimos crear la plataforma basada en IA de la que el mundo dependerá durante la próxima década, y este reconocimiento nos indica que avanzamos al ritmo adecuado, con los capítulos más importantes aún por venir".

El crecimiento de Cyble se basa en una plataforma construida completamente en torno a la inteligencia artificial nativa, que incluye Silicon Attested Endpoint Protection e IA de agentes a través de Cyble Blaze AI, brindando a los equipos de seguridad evidencia verificable y la rapidez para actuar, en lugar de solo más alertas que revisar. Esta filosofía está transformando la forma en que las empresas y organizaciones gubernamentales de todo el mundo abordan el riesgo, a medida que Cyble expande su presencia global y profundiza su inversión en la IA y la automatización que definen la próxima generación de ciberseguridad.

El puesto número 576 marca un hito en un camino mucho más largo: prueba de que el rápido crecimiento de los ingresos recurrentes anuales (ARR) de Cyble y su enfoque de seguridad basado en IA están teniendo un gran impacto, con las mayores ambiciones aún por alcanzar.

Consulte la lista completa de Inc. 5000 de 2026 en www.inc.com/inc5000.

Acerca de Cyble

Cyble es una empresa de ciberseguridad basada en IA que proporciona inteligencia de riesgos unificada y apoyo a la toma de decisiones a empresas y organizaciones gubernamentales de todo el mundo. Su plataforma combina inteligencia de amenazas, protección contra riesgos digitales y operaciones de seguridad para ofrecer visibilidad en tiempo real e información útil.

Acerca de Inc.

Inc. es la marca líder de medios para emprendedores y líderes empresariales. Su periodismo informa, educa y empodera a quienes asumen riesgos e innovan, creando el futuro de los negocios. Inc. es publicada por Mansueto Ventures LLC, junto con Fast Company. Para más información, visite www.inc.com.