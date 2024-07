DAHON „D-VELO" -Technologie im Rampenlicht der Eurobike 2024

FRANKFURT, Deutschland, 7. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Eurobike 2024 wurde am 3. Juli in der Messe Frankfurt in Deutschland mit großer Pracht eröffnet. DAHON (Stand F06, Halle 9.0), das sich der Bereitstellung umweltfreundlicher Mobilitätslösungen für globale Nutzer verschrieben hat, präsentierte auf der Eurobike die innovativen Technologien seiner Fahrradprodukte und diskutierte aktiv mit Tausenden von Ausstellern aus der ganzen Welt über zukünftige Trends, soziale Auswirkungen und das Setzen von Standards in der Fahrradbranche.

DAHON erhielt große Anerkennung für seine „D-VELO"-Technologie, die in seinen neuesten Fahrradserien zum Einsatz kommt, darunter das 700C-Carbonfaser-Rennrad Vélodon, das Carbonfaser-Faltrad Super PC22 und das ultraleichte E-Bike K-Feather sowie die klassischen Falträder Mariner D8, Boardwalk D7 und das Hochleistungs-E-Bike UNIO E20.

„D-VELO" stellt den Höhepunkt der technologischen Innovationen von DAHON dar und umfasst mehrere Schlüsselpatente, die die Geschwindigkeit aller Arten von Fahrrädern verbessern und die Industrienormen herausfordern.

Das Vélodon, das Kronjuwel der „D-VELO"-Technologie, hat mit seinem einzigartigen Rahmendesign, seinen robusten Linien und seiner erstklassigen Ausstattung einen tiefen Eindruck bei den Radsportfans hinterlassen. Mit der Markteinführung von Vélodon tritt DAHON in allen Fahrradkategorien auf den Plan. Das Vélodon ist 20–30 % steifer als herkömmliche Rennradrahmen und wandelt die Tretkraft effektiv in Vortrieb um, was das Radfahren einfacher und schneller macht.

Das Vélodon verfügt über mehrere patentierte Elemente, darunter ein großes konisches Rohr mit einer speziellen Biegung, die die Steifigkeit des Sitzrohrs deutlich erhöht. Vélodon kombiniert Kraft und Geschwindigkeit und bietet dem Radfahrer ein neues Erlebnis von Geschwindigkeit und Kraft.

Mit der wachsenden Beliebtheit von E-Bikes auf der ganzen Welt ziehen immer mehr Stadtbewohner leichte und wendige E-Bikes als ideales Verkehrsmittel in Betracht. Das K-Feather wiegt nur 12 kg und ist ein weiteres wichtiges neues Produkt, das mit „D-VELO" ausgestattet ist.

Das ultraleichte „K-Feather" von DAHON ist Minimalismus in Spitzenform. Das K-Feather ist so kompakt und einfach wie ein Faltrad, funktioniert dennoch wie ein E-Bike mit großer Reichweite. Dank des im Hauptrohr versteckten Hochleistungsakkus in Kombination mit dem Drehmomentsensor erreicht es problemlos eine Reichweite von 40 Kilometern.

Die Eurobike ist eine weltweit führende Fahrradmesse, die Kunden, Einkäufer und Hersteller aus aller Welt durch die Präsentation verschiedener Produkte zusammenbringt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Wandel des Fahrrads von einem Sport- und Freizeitgerät zu einem nachhaltigen Mobilitätsinstrument der Zukunft aufzuzeigen und eine Plattform für die Erforschung innovativer Mobilitätslösungen und neuer Geschäftsmodelle zu bieten.

Die innovativen Produkte von DAHON zogen auf der Eurobike viele Besucher und begeisterte Radfahrer an. Die Mitarbeiter von DAHON beantworteten enthusiastisch und geduldig Fragen und erklärten Produktmerkmale, Anwendungsszenarien und Vorsichtsmaßnahmen.

Der Auftritt von DAHON auf der Eurobike hat den internationalen Bekanntheitsgrad der Marke deutlich erhöht, sodass mehr Radsportbegeisterte die Produkte von DAHON kennen und schätzen lernen. Die Veranstaltung findet von jetzt an bis zum 7. Juli statt. Besuchen Sie Halle 9 [F06] und erleben Sie den einzigartigen Charme der DAHON-Fahrräder!

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [email protected]

