La technologie « D-VELO » de DAHON sous les feux de la rampe à l'Eurobike 2024

FRANCFORT, Allemagne, 7 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'Eurobike 2024 s'est ouvert en grande pompe à Messe Frankfurt en Allemagne le 3 juillet. DAHON (stand F06, hall 9.0), qui s'est engagé à fournir des solutions de mobilité verte aux utilisateurs du monde entier, a présenté les technologies innovantes de ses produits de cyclisme et a discuté activement des tendances futures, de l'impact social et de l'établissement de normes dans l'industrie du vélo avec des milliers d'exposants du monde entier à l'Eurobike.

DAHON a suscité un enthousiasme unanime pour sa technologie « D-VELO » appliquée à ses dernières gammes de vélos, notamment le vélo de route Vélodon en fibre de carbone 700C, le vélo pliant en fibre de carbone Super PC22 et le vélo électrique ultra-léger K-Feather, ainsi que les vélos pliants classiques Mariner D8, Boardwalk D7 et le vélo électrique haute performance UNIO E20.

« D-VELO » représente le point culminant des innovations technologiques de DAHON, englobant de nombreux brevets clés qui améliorent la vitesse de tous les types de vélos et défient les normes de l'industrie.

Le Vélodon, fleuron de la technologie « D-VELO », a laissé une forte impression sur les amateurs de cyclisme avec son design de cadre unique, ses lignes robustes et ses spécifications de haut niveau. Le lancement du Vélodon marque l'entrée de DAHON dans toutes les catégories de vélos. Testé pour être 20 à 30 % plus rigide que les cadres de vélo de route ordinaires, le Vélodon convertit efficacement la puissance de pédalage en propulsion, rendant le cyclisme plus facile et plus rapide.

Le Vélodon comporte de nombreux éléments brevetés, dont un grand tube conique avec un angle de courbure spécial, qui améliore considérablement la rigidité du tube de selle. Vélodon allie puissance et vitesse, offrant une nouvelle expérience de vitesse et de puissance aux cyclistes.

Avec la popularité croissante des vélos électriques à l'échelle mondiale, de plus en plus de citadins considèrent les vélos électriques légers et maniables comme leur mode de transport idéal. Le K-Feather, qui ne pèse que 12 kg, est un autre nouveau produit important équipé de « D-VELO ».

Le « K-Feather » ultra-léger de DAHON pousse le minimalisme à l'extrême. Aussi compact et simple qu'un vélo pliant, le K-Feather fonctionne pourtant aussi bien qu'un vélo électrique à grande autonomie, grâce à la batterie haute densité cachée dans le tube principal, qui, combinée au capteur de couple, permet couvrir facilement une distance de 40 kilomètres.

L'Eurobike est un salon mondial de premier plan consacré au vélo, qui met en relation des clients, des acheteurs et des fabricants du monde entier grâce à des expositions de produits diversifiés. Cet événement vise à présenter l'évoluation des vélos, d'équipement de sport et de loisir en outils de mobilité durable, en fournissant une plateforme pour explorer des solutions de mobilité innovantes et de nouveaux modèles d'affaires.

Les produits innovants de DAHON ont attiré de nombreux visiteurs et cyclistes passionnés à l'Eurobike. Le personnel de DAHON a répondu aux questions avec enthousiasme et patience, expliquant les caractéristiques du produit, les scénarios d'utilisation et les précautions à prendre.

La présence de DAHON à l'Eurobike a considérablement renforcé la visibilité internationale de la marque, permettant à un plus grand nombre de passionnés de cyclisme de comprendre et d'apprécier les produits DAHON. L'événement se déroule à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 juillet. Visitez le hall 9 [F06] pour découvrir le charme unique des vélos DAHON !

