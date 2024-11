DAHON nimmt mit „D-VELO" Fahrt auf und setzt neue Trends auf der CCBI 2024, bei der sich alles um grüne Mobilität dreht

GUANGZHOU, China, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Verkehrsmitteln mit geringen Kohlenstoffemissionen stand die umweltfreundliche Mobilität im Mittelpunkt der 2024 Conference on China Bicycle Industry (CCBI), die am 22. November in Huadu, einem Verwaltungsbezirk von Guangzhou, stattfand. Unter dem Motto „Green Mobility, Smart Transportation" will die CCBI 2024 die Modernisierung der Industrie vorantreiben, um den wachsenden globalen Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen.

DAHON unveils its first-ever 700C aluminum frame fork road bike, Vélodon, incorporating the revolutionary “D-VELO” Speed Technology with a brand new design. Known as the Father of the Modern Folding Bicycle, Dr. Hon has led the DAHON brand for over 40 years, ensuring its status as a favorite among green mobility advocates.

DAHON, führender Anbieter von Falträdern und Verfechter der Mikromobilität, stellte seine „D-VELO"-Technologie und die patentierten „Sharing 360"-Komponenten vor und setzte damit neue Maßstäbe für Innovation in der Mikromobilität und die Entwicklung der gesamten Branche. Dr. David Hon, Gründer und CEO von DAHON, präsentierte „D-VELO", die neueste Technologie von DAHON, die die Gesamtleistung des Fahrrads durch eine spezielle Konstruktion des Fahrradrahmens steigert.

In seinem Vortrag erläuterte Dr. Hon den Ursprung, die Prinzipien und die Anwendungen der bahnbrechenden „D-VELO"-Technologie. Basierend auf einer einfachen theoretischen Prämisse, die eine positive Korrelation zwischen der Steifigkeit des Fahrradrahmens und der Fahrgeschwindigkeit postuliert, sorgt D-VELO für eine optimale Steifigkeit des gesamten Fahrradrahmens und verhindert so den Energieverlust, der bei Fahrrädern mit „weichem" hinterem Rahmen häufig auftritt. Es hat sich gezeigt, dass D-VELO es Radfahrerinnen und -fahrern ermöglicht, mit der gleichen Tretkraft eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen, so dass bei gleichbleibender Geschwindigkeit weniger Kraft aufgewendet werden muss.

Zu den wichtigsten Komponenten des D-VELO gehören der Eagle-Rahmen aus Karbon ,DELTECH und die doppelt geschwungene Konusform (Dual-Curved Cones), die Steifigkeit, Haltbarkeit, unterstützte Fahrgeschwindigkeit und Stabilität des Rahmens deutlich verbessern. Der Eagle-Karbonrahmen bietet eine um 15 % höhere Steifigkeit als Standard-Karbonrahmen, DELTECH erhöht die Steifigkeit um 4–23 % und die doppelt geschwungene Konusform verbessern die Steifigkeit um 14 % im Vergleich zu einfachen runden Rohren.

Dr. Hon erzählte auch, wie die Einführung des Vélodon 700C Carbon Fiber Road Bike, DAHONs erstes Rennrad mit „D-VELO", und des PC24 Super Carbon Folding Bike auf internationalen Veranstaltungen wie der Taipei Cycle und der China Cycle die außergewöhnlichen geschwindigkeitssteigernden Fähigkeiten von D-VELO unterstrichen und die weltweite Aufmerksamkeit auf DAHONs bahnbrechende Fortschritte gelenkt haben.

Das Vélodon 700C Carbon Fiber Road Bike verfügt über den von DAHON entwickelten Carbon Eagle Rahmen, der patentierte Konstruktionen wie das Soaring Toptube, das Eagle Triangle und das Slipstream Eagle Tube beinhaltet. Diese Innovationen verbessern die Steifigkeit, Festigkeit und Stabilität bei gleichzeitiger Gewichtsreduzierung und stellen einen Durchbruch in der Rennradkonstruktion dar. Das PC24 Super Carbon Folding Bike nutzt die „D-VELO"-Technologie der ersten Generation, einschließlich DELTECH und Super Down Tube, in Kombination mit hochfesten Karbonfasern für einen eleganten und futuristischen Look, der bei den Besucherinnen und Besucher viel Aufmerksamkeit erregte.

Der als Vater des modernen Faltrads bekannte Dr. Hon hat die Marke DAHON über 40 Jahre lang geführt und sie zum Favoriten unter den Verfechtern grüner Mobilität gemacht. DAHON hat sich der Einsparung von Energieträgern und der ökologischen Nachhaltigkeit verschrieben und mit der revolutionären „D-VELO"-Technologie, die in diesem Geist entsprungen ist, die Grenzen der Mikromobilität immer weiter verschoben.

Vom 23. bis 24. November wird DAHON auf dem „Two-Wheel Fan Festival" des CCBI weiterhin seine beliebten neuen Modelle, klassischen Fahrräder, patentierten „Sharing 360"-Komponenten und seine beiden Kinderfahrradmarken vorstellen. Lassen sie sich die Vorstellung dieser Innovationen nicht entgehen!

