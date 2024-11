DAHON prend de l'élan avec « D-VELO », à l'avant-garde des nouvelles tendances en matière de mobilité verte au CCBI 2024

GUANGZHOU, Chine, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans un contexte de demande croissante de transports à faible émission de carbone, la mobilité verte a occupé le devant de la scène lors de la Conférence de l'industrie cycliste chinoise (CCBI) 2024, qui s'est tenue à Huadu, Guangzhou, le 22 novembre. Sous le thème « Mobilité verte, transports intelligents », le CCBI 2024 vise à stimuler les améliorations de l'industrie face aux défis mondiaux croissants du changement climatique.

DAHON dévoile son tout premier vélo de route à fourche en aluminium 700C, le Vélodon, qui intègre la technologie révolutionnaire de vitesse « D-VELO » avec un tout nouveau design.

DAHON, leader du vélo pliant et défenseur de la micromobilité, a présenté sa technologie « D-VELO » et ses composants brevetés « Sharing 360 », repoussant les limites de l'innovation dans le domaine de la micromobilité et du développement global de l'industrie. David Hon, fondateur et PDG de DAHON, a présenté « D-VELO », la dernière technologie brevetée de DAHON qui améliore les performances globales du vélo grâce à une conception spéciale du cadre du vélo.

Au cours de sa présentation, Dr Hon a détaillé l'origine, les principes et les applications de la technologie révolutionnaire « D-VELO ». Basé sur un principe théorique simple qui établit une corrélation positive entre la rigidité du cadre du vélo et la vitesse de conduite, la technologie D-VELO assure une rigidité optimale du cadre du vélo, évitant ainsi la perte d'énergie souvent constatée sur les vélos à queue souple. Il a été démontré que D-VELO permet aux cyclistes d'atteindre une vitesse plus élevée avec la même puissance de pédalage. Ils pédalent à la même vitesse en faisant moins d'effort.

Les composants clés de D-VELO comprennent le cadre Eagle en carbone, DELTECH, et les cônes à double courbure, qui améliorent considérablement la rigidité, la durabilité, la vitesse et la stabilité du cadre. Le cadre Eagle en carbone offre une rigidité supérieure de 15 % à celle des cadres en carbone standard, le DELTECH augmente la rigidité de 4 % à 23 % et les cônes à double courbure améliorent la rigidité de 14 % par rapport aux tubes ronds.

Hon a également expliqué comment le lancement du vélo de route Vélodon 700C en fibre de carbone, le premier vélo de route de DAHON équipé du système « D-VELO », et du vélo pliant PC24 Super Carbon lors d'événements internationaux tels que Taipei Cycle et China Cycle, a souligné les capacités exceptionnelles d'amélioration de la vitesse du D-VELO et attiré l'attention du monde entier sur les avancées de DAHON en la matière.

Le vélo de route Vélodon 700C en fibre de carbone est équipé du cadre breveté Eagle de DAHON, qui incorpore des conceptions brevetées telles que le tube supérieur Soaring, le triangle Eagle et le tube Eagle Slipstream. Cette innovation améliore la rigidité, la résistance et la stabilité tout en réduisant le poids, marquant ainsi une avancée dans la conception des vélos de route. Le vélo pliant PC24 Super Carbon utilise la technologie « D-VELO » de première génération, y compris DELTECH et Super Down Tube, combinée à de la fibre de carbone très résistante pour un look élégant et futuriste, qui a captivé les participants.

Connu comme le père de la bicyclette pliante moderne, Dr Hon a dirigé la marque DAHON pendant plus de 40 ans, assurant son statut de favorite parmi les défenseurs de la mobilité verte. Engagé dans la conservation de l'énergie et la durabilité environnementale, DAHON a constamment repoussé les limites de l'innovation en matière de micromobilité avec la technologie révolutionnaire « D-VELO » née dans cet esprit.

Du 23 au 24 novembre, DAHON continuera à présenter ses nouveaux modèles populaires, ses vélos classiques, ses composants brevetés « Sharing 360 » et ses vélos pour enfants à double marque lors du « Two-Wheel Fan Festival » du CCBI. Ne manquez pas l'occasion d'explorer ces innovations ! Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected]

