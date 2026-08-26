Dairyland pagará unos 30 millones de dólares a los asegurados de automóviles de Florida

STEVENS POINT, Wisconsin, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Dairyland ha anunciado hoy que devolverá 30 millones de dólares en ahorros a los asegurados de Florida con pólizas de automóvil particular que cumplan los requisitos, a través de un dividendo único. La aseguradora señala que las recientes reformas del sistema jurídico y la mayor estabilidad del mercado son factores clave que han contribuido a ese ahorro. Además del dividendo extraordinario, Dairyland ha reducido recientemente las tarifas de sus seguros de automóvil en Florida en un 14 % de media, lo que supone un ahorro adicional para los clientes y una cobertura más asequible para los conductores de Florida.

La reducción de los dividendos y las tarifas refleja las continuas mejoras en el mercado del seguro de automóviles particulares de Florida tras las reformas promulgadas por el gobernador DeSantis en 2023. Las reformas han contribuido a reducir los costes totales de siniestros y a mejorar las condiciones del mercado, lo que ha permitido a Dairyland trasladar ese ahorro a los asegurados que cumplen los requisitos.

«Nos complace devolver el ahorro a los asegurados que cumplan los requisitos y contribuir a que el seguro de automóvil resulte más asequible para los conductores de Florida», afirmó Pete Anhalt, presidente de líneas personales de Sentry. «Las recientes reformas han contribuido a crear un entorno de mercado más justo para todos, y nos comprometemos a compartir los beneficios de esas mejoras con los conductores de Florida, al tiempo que les ayudamos a gestionar el coste de su seguro de automóvil».

En el caso de los asegurados que tengan un saldo pendiente de prima, el dividendo se destinará a saldar dicho saldo y a futuras facturas. Los asegurados cuyas cuentas estén al corriente de pago, así como aquellos cuyas pólizas hayan sido rescindidas sin que se adeude ninguna prima, recibirán un reembolso. Por lo general, los reembolsos se realizarán mediante el mismo método de pago utilizado para el último pago de la prima del titular de la póliza.

Los asegurados de Florida que cumplan los requisitos empezarán a recibir sus dividendos entre 14 y 21 días después de la notificación. Los clientes recibirán una notificación oficial con más detalles sobre su dividendo y sobre cómo se aplicará o se reembolsará.

Acerca de Sentry® Seguros

Sentry Insurance forma parte de uno de los grupos de seguros mutualistas más grandes y con mayor solidez financiera de Estados Unidos, y cuenta con una calificación de solidez financiera «A+» (superior) otorgada por AM Best a fecha de julio de 2026. Sentry y sus filiales ofrecen una amplia gama de productos de seguros, entre los que se incluyen seguros de daños y accidentes, seguros de vida, rentas vitalicias y planes de jubilación para empresas y particulares de todo el país. Para consultar la lista completa de compañías aseguradoras, visita sentry.com.

FUENTE Dairyland