DAMAC Properties и Radisson Hotel Group построят Radisson Hotel, Dubai DAMAC Hills

Компания DAMAC Properties подписала с Radisson Hotel Group (RHG) знаковое соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию отеля «Radisson Hotel, Dubai DAMAC Hills» - первого в мире объекта сети Radisson, расположенного на территории гольф-клуба. В случае с будущим отелем это будет Trump International Golf Club Dubai в комплексе DAMAC Hills. Отель с 481 одно- и двухкомнатными номерами предложит инвесторам возможность приобретения номеров под управлением Radisson Hotel Group со значительной гарантируемой окупаемостью вложений на уровне шести процентов в течение первых трех лет.

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(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/728391/DAMAC_Properties.jpg )

«Наше партнерство с Radisson Hotel Group открывает уникальные возможности для всех желающих инвестировать средства в процветающую гостиничную отрасль Дубая, - отметил Хуссейн Саджвани (Hussain Sajwani), глава правления DAMAC. - Дубай - один из самых посещаемых городов мира. В прошлом году количество номеро-суток, проданных здешними отелями, составило 29,2 миллиона - на миллион больше, чем годом ранее. Наш эксклюзивный объект обеспечит поддержку росту сектора на фоне подготовке эмирата к выставке Экспо-2020 Дубай, в ходе которой местные власти планируют принять 20 миллионов туристов».

Строительство Radisson Hotel, Dubai Damac Hills уже идет полным ходом. Согласно графику, отель откроет свои двери в четвертом квартале 2019 года. На его территории будут расположены два ресторана, современный рекреационный комплекс, включающий тренажерный зал, спа-центр, детский клуб и открытый плавательный бассейн, а также залы для проведения конференций и различных мероприятий площадью 600 м². Первый в своем роде объект находится в самом центре основного квартала DAMAC, раскинувшегося на 42 миллионах квадратных футов, - DAMAC Hills. Более 1 000 семей уже зовут DAMAC Hills своим домом. Охраняемый квартал класса «люкс», расположенный в парке Дубайлэнд, обеспечивает своим жильцам легкий доступ к другим достопримечательностям и инфраструктурным объектам города.

Дополнительную информацию см. на http://www.damacproperties.com

Примечания для редактора:

По состоянию на 31 марта 2018 года компания DAMAC Properties построила свыше 21 700 домов. В портфель компании входит свыше 40 000 объектов, находящихся на различных стадиях строительства и планирования. В числе этих объектов - более 10 000 гостиничных номеров, апартаментов с обслуживанием и вилл, управление которыми будет осуществлять гостиничное подразделение компании DAMAC Hotels & Resorts. Следуя своей концепции, DAMAC Properties создаёт новое поколение эксклюзивных жилых объектов на Ближнем Востоке. Посетите наш сайт - http://www.damacproperties.com