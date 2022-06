Das jährliche „618 Shopping Festival" zeigt, dass der chinesische E-Commerce boomt

Als wichtigstes Schlachtfeld für die Verbraucher in der ersten Jahreshälfte hat sich das jährliche „618 Shopping Festival" zu einem entscheidenden Geschäftsmarkt für alle E-Commerce-Plattformen entwickelt, und auch der Vorverkauf von „618" hat bereits im Mai begonnen. Das diesjährige „618"-Festival zeichnet sich durch ein besseres Einkaufserlebnis für die Nutzer aus: von den einzelnen E-Commerce-Plattformen werden vereinfachte Aktionsregeln, umfangreichere Listen, eine effizientere Logistik und zuvorkommendere Serviceleistungen nach dem Kauf angeboten. So werden mehr Verbraucher zum Online-Shopping gelockt.

Nach Angaben von Syntun, einem professionellen Dienstleister für digitale Einzelhandelsdaten, betrug das GMV der wichtigsten E-Commerce-Plattformen im Jahr 2022 China „618" (von 20:00 Uhr am 31. Mai bis 24:00 Uhr am 18. Juni) 695,9 Milliarden RMB (nur traditionelle E-Commerce-Plattformen und Livestreaming-E-Commerce-Plattformen). Das GMV der traditionellen E-Commerce-Plattformen betrug 582,6 Milliarden, wobei die Plattform Tmall an erster Stelle stand. Livestreaming-E-Commerce-Plattformen schnitten mit einem GMV von 144,5 Milliarden glänzend ab. Neue Einzelhandelsplattform und Community-Group-Buying-Plattformen haben damit begonnen, sich dem „618"-Wettbewerb anzuschließen, das GMV erreichte 22,4 Milliarden Yuan bzw. 15,3 Milliarden Yuan. Was die Umsatzkategorien betrifft, so blieben Haushaltsgeräte mit einem GMV von 87,9 Milliarden RMB eine der beliebtesten Kategorien.

Um nähere Informationen zum "618"-Festival zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Link.(PDF)

Als professioneller Anbieter von digitalen Einzelhandelsdaten hat Syntun eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die auf die Bedürfnisse des Einzelhandels abgestimmt sind und die Probleme in den Bereichen Produktion, Betrieb, Marketing und Management lösen und Marken dabei helfen, richtige Entscheidungen zu treffen.

