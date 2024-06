Rapport de Syntun sur la promotion « 618 » de 2024 : pendant la promotion « 618 » en Chine, la VBM a atteint 742,8 milliards de yuans, et les plateformes de streaming sont devenues un catalyseur de trafic

PÉKIN, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- La grande promotion « 618 » de 2024 s'est achevée, un événement marquant qui a inauguré une nouvelle ère de shopping simplifié. Cette année, l'événement a renoncé au format traditionnel des préventes au profit d'une période promotionnelle prolongée destinée à optimiser l'expérience du consommateur. Les géants du commerce électronique comme Alibaba, JD, Pinduoduo, Douyin et Kuaishou ont harmonisé leurs calendriers événementiels pour faciliter le parcours d'achat des consommateurs et le rendre plus efficace.

Les plateformes ont réajusté leur orientation opérationnelle, passant d'une approche axée sur la croissance à une approche centrée sur l'utilisateur. Cette réorientation stratégique est évidente dans le soutien global apporté aux PME et aux nouveaux commerçants, qui comprend le déploiement de l'IA et d'autres outils de productivité de pointe pour renforcer leurs capacités commerciales.

Les plateformes de diffusion en direct sont devenues l'un des points forts de la promotion de cette année, mais malgré leur développement rapide, l'échelle et le service ne sont toujours pas à la hauteur du commerce électronique traditionnel.

Depuis de nombreuses années, Syntun surveille et publie les données de vente « 618 » en tant que plateforme tierce, afin d'apporter au public une perspective plus impartiale et objective.

Selon Syntun, en 2024, le festival chinois du shopping « 618 » (Tmall : 20 mai 2024 à 20h00 - 18 juin 2024 à 23h59 ; JD : 31 mai 2024 à 20h00 - 18 juin 2024 à 23h59 ; pour les autres plateformes, la période s'étend de l'heure de début de la promotion « 618 » annoncée par elles jusqu'à 23h59 le 18 juin 2024), la valeur brute des marchandises (VBM) des principales plateformes d'e-commerce (y compris les plateformes de commerce électronique traditionnelles et les plateformes d'e-commerce de streaming en direct) s'est établie à 742,8 milliards RMB. La VBM des plateformes de commerce électronique traditionnelles (y compris Dian Tao) a atteint 571,1 milliards RMB, la plateforme Tmall arrivant en tête. Les plateformes d'e-commerce de streaming en direct ont enregistré des performances exceptionnelles, avec une VBM de 206,8 milliards RMB. La VBM de la nouvelle plateforme de vente au détail et des plateformes communautaires d'achat groupé était respectivement de 24,9 milliards RMB et de 13,9 milliards RMB. En termes de catégories de vente, les aliments pour animaux de compagnie et les produits d'hygiène personnelle et d'entretien ménager sont les catégories les plus populaires, avec une VBM de 5,5 milliards RMB et de 15,1 milliards RMB, respectivement.

En tant que fournisseur professionnel de services de données numériques sur le commerce de détail, Syntun a mis au point une variété de produits répondant aux besoins de l'industrie du commerce de détail, qui peuvent résoudre les problèmes rencontrés dans les processus de production, d'exploitation, de marketing et de gestion, et aider les marques à prendre des décisions précises.

