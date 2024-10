Das Tokyo Station Hotel wurde mit dem READERS' CHOICE AWARD 2024 von CONDE NAST TRAVELER als eins der „TOP 10 in HOTELS, JAPAN" ausgezeichnet

- Die besten Hotels, Kreuzfahrten, Länder, Städte, Resorts, Züge, Fluggesellschaften, Flughäfen, Spas, Inseln, Reisegepäck, Villen und Reiseveranstalter der Welt -

TOKYO, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Conde Nast Traveler hat die Ergebnisse seiner jährlichen Readers' Choice Awards bekannt gegeben, wobei das Tokyo Station Hotel als eines der TOP10 Hotels in Japan ausgezeichnet wurde.

Mehr als 575.000 Leser von Conde Nast Traveler in den Vereinigten Staaten haben ihre Reiseerfahrungen auf der ganzen Welt bewertet, um einen umfassenden Überblick über die Orte zu geben, die sie gerne wieder besuchen möchten. Die Readers' Choice Awards sind mit ihrer beispiellosen Tradition als älteste und renommierteste Auszeichnungen der Reisebranche nach wie vor das ultimative Symbol und die höchste Anerkennung für hervorragende Leistungen in der Reisebranche. Die vollständige Liste der Gewinner ist hier zu finden: https://www.cntraveler.com/inspiration/readers-choice-awards

Der Geschäftsführer des Tokyo Station Hotels, Hitoshi Fujisaki, sagte zu der jüngsten Auszeichnung: „Nach unserer Auszeichnung im Jahr 2021 fühlen wir uns geehrt, 2024 den dritten Platz zu belegen. Wir freuen uns alle sehr über diese Anerkennung. Auch in Zukunft wollen wir durch ,einfühlsame Gastfreundschaft' zeitlose Erinnerungen schaffen, nah am Herzen unserer Gäste bleiben und raffinierte Momente bieten, die über die Zeit hinweg in Erinnerung bleiben."

The Tokyo Station Hotel

Klassischer Luxus – ein zeitloses Erlebnis, das über Epochen hinweg geschätzt wird. Das Hotel, das sich in dem bedeutenden Kulturgut befindet, verbindet historischen Charme mit modernem Komfort. Die unschlagbare Lage in der Nähe des Bahnhofs von Tokyo ist ein idealer Knotenpunkt für die Erkundung der Stadt und für die Fahrt zu verschiedenen Zielen im ganzen Land. Das Hotel kümmert sich auch um die Zukunft mit Nachhaltigkeit; alle Zimmer unterliegen automatisch dem Klimaschutzprogramm.

Die Readers' Choice Awards 2024 werden auf der Website von Conde Nast Traveler unter cntraveler.com/rca veröffentlicht und in der November-Ausgabe gefeiert.

Informationen zum Tokyo Station Hotel

Das Tokyo Station Hotel wurde 1915 in Tokyo Station eröffnet. Die imposante Architektur und die für die damalige Zeit hochmodernen Einrichtungen zogen Besucher aus nah und fern an. Das Hotel wurde 2006 vorübergehend geschlossen, um den Erhalt und die Restaurierung des gesamten Tokyo Station Marunouchi Building zu ermöglichen. Nach einem kompletten Umbau, der fast sechseinhalb Jahre dauerte, wurde das Hotel 2012 wiedereröffnet. Die 150 Gästezimmer und Suiten des Hotels vereinen die raffinierte Eleganz der klassischen europäischen Einrichtung mit modernem Komfort und Technologie. Die zehn einzigartigen Restaurants und Bars, die Fitness- und Spa-Einrichtungen sowie die hochmodernen Tagungsräume haben das reiche Erbe und die Bedeutung des Bahnhofsgebäudes auf charmante Weise bewahrt.

