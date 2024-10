L'hôtel Tokyo Station est désigné parmi les « 10 MEILLEURS HÔTELS DU JAPON » par les PRIX DU CHOIX DES LECTEURS DU CONDE NAST TRAVELER POUR 2024

- Les meilleurs hôtels, croisières, pays, villes, stations balnéaires, trains, compagnies aériennes, aéroports, spas, îles, bagages, villas et voyagistes du monde -

TOKYO, 3 octobre, 2024 /PRNewswire/ -- Conde Nast Traveler a annoncé les résultats de ses prix annuels du choix des lecteurs et l'hôtel Tokyo Station est désigné parmi les 10 meilleurs hôtels du Japon.

Photo : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101751/202409196639/_prw_PI1fl_C2uZ07l8.jpg

Plus de 575 000 lecteurs de Conde Nast Traveler à travers les États-Unis ont répondu en évaluant leurs expériences de voyage à travers le monde afin d'offrir un aperçu complet des endroits dans lesquels ils ont hâte de retourner. Les prix du choix des lecteurs, qui sont la plus ancienne et la plus prestigieuse récompense de l'industrie du voyage, restent le symbole et la reconnaissance ultimes de l'excellence dans le secteur du voyage. La liste complète des lauréats est disponible ici : https://www.cntraveler.com/inspiration/readers-choice-awards

Hitoshi Fujisaki, directeur général de l'hôtel Tokyo Station, a déclaré : « Après notre récompense en 2021, nous sommes honorés d'être classés troisièmes en 2024. Nous sommes tous très heureux de cette reconnaissance. À l'avenir, nous nous engageons à offrir des souvenirs intemporels grâce à une "hospitalité attentionnée", à rester proches du cœur de nos hôtes et à offrir des moments raffinés qui resteront gravés dans le temps. »

Hôtel Tokyo Station

https://www.thetokyostationhotel.jp/

Le luxe classique - une expérience intemporelle qui a traversé les époques. L'hôtel, situé à l'intérieur de l'importante propriété culturelle, allie le charme historique au confort moderne. Situé à proximité de la gare de Tokyo qui est un point de départ idéal pour explorer la ville et se rendre dans diverses destinations à travers le pays, le site de l'hôtel est inégalé. L'hôtel se préoccupe également de l'avenir en matière de durabilité ; toutes les chambres sont automatiquement soumises au programme de compensation des émissions de carbone.

Les prix du choix des lecteurs pour 2024 sont publiés sur le site web de Conde Nast Traveler à l'adresse cntraveler.com/rca et célébrés dans le numéro de novembre.

À propos de l'hôtel Tokyo Station

L'hôtel Tokyo Station a ouvert ses portes dans la gare de Tokyo en 1915. Son architecture imposante et ses installations ultramodernes pour l'époque ont attiré des visiteurs de tous horizons. L'hôtel a fermé temporairement en 2006 pour permettre la préservation et la restauration de l'ensemble du bâtiment Marunouchi de la gare de Tokyo. Après une rénovation complète qui a duré près de six ans et demi, l'hôtel a rouvert ses portes en 2012. Les 150 chambres et suites de l'hôtel allient habilement l'élégance raffinée d'un décor européen classique au confort et à la technologie modernes. Ses dix restaurants et bars uniques, ses installations de remise en forme et de spa, ainsi que ses salles de réunion ultramodernes ont conservé avec charme les vestiges du riche patrimoine et de l'importance du bâtiment de la gare.

Instagram : https://www.instagram.com/tokyostationhotel/

Facebook: https://www.facebook.com/tokyostationhotel/