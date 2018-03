Data Intelligence: 4 empresas que usam e provêm dados a seu favor

A junção

A FX Retail Analytics entrega informações detalhadas sobre o comportamento do consumidor em lojas e shopping centers. "Visando aproveitar as tecnologias analíticas e os dados gerados por meio de soluções inovadoras, possibilitamos que os gestores de lojas físicas tenham a capacidade analítica existente no varejo eletrônico desde sua criação, mostrando taxa de conversão, atratividade, retorno, horas e zonas quentes, por exemplo", afirma Walter Sabini Junior, sócio fundador da FX Retail Analytics.

It's all about data!

A Semantix é especialista em Big Data, Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Análise de dados. "Esse mercado, apesar de estar em expansão, ainda carece de mão de obra qualificada. Por esse motivo, buscamos agregar valor para todos os envolvidos no ecossistema de tecnologia e análise de dados, desenvolvendo talentos que serão ativos no futuro", informa Leonardo Dias, CDO da Semantix.

Provedor de inteligência

A Unitfour, empresa que fornece dados para as áreas de cobrança, call centers, risco, antifraude, CRM e marketing, atua com clientes que utilizam dados e informações para a otimização da inteligência nos mais diversos segmentos. "Fornecemos uma boa base de informações, completa, atualizada e segmentada para que as organizações possam utilizá-la para aumentar sua performance e garantir a assertividade nas ofertas de seus produtos", comenta Rafael Albuquerque, CEO da Unitfour.

Área em alta

Sendo um dos profissionais mais requisitados atualmente, a carreira de cientista de dados deve ganhar mais destaque no futuro. "Para quem deseja ingressar nesse segmento é recomendada a busca por cursos que contemplem uma linha de formação voltada ao setor, com disciplinas como: Estatística, Análise Exploratória de Dados, Inteligência Artificial, Mineração de Dados, Machine Learning, Banco de Dados estruturados e não estruturados, Desempenho de Negócio e Big Data", comenta Nilson Ramalho, CEO da Faculdade Impacta, instituição de ensino superior voltada para áreas de Gestão, Design, Tecnologia da Informação e Mercado Digital.

FONTE FX Retail Analytics, Semantix, Unitfour, Faculdade Impacta

