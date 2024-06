Dean Solon, Titan der Erneuerbare-Energien-Branche, Gründer, CEO und President von Create Energy, und Hamlet Tunyan, Mitbegründer und CEO von RECOM, bündeln ihre Kräfte, um „ReCreate" ins Leben zu rufen und eine Solarmodul- und -zellenproduktion in den USA aufzubauen

NASHVILLE, Tenn. , 14. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Dean Solon, ein Pionier im Bereich der erneuerbaren Energien und Gründer, CEO und President von Create Energy, freut sich zusammen mit Hamlet Tunyan, CEO von RECOM Technologies, den Start von ReCreate bekannt zu geben. Dieses neue Unternehmen wird den Solarmarkt auf den Kopf stellen, indem es eine hochmoderne Produktionsanlage errichtet, die bis zu 5 GW an Modulen und Zellen für den nordamerikanischen und den EU-Markt produzieren soll.

Die hochmoderne Produktionsanlage befindet sich in der Megafabrik von Create in Portland, Tennessee. Dieses Vorhaben bedeutet einen großen Schritt nach vorn in der Produktion von Solarmodulen und -zellen aus amerikanischer Produktion, die sowohl den derzeitigen als auch den künftigen Bedarf auf dem US- und dem EU-Markt decken.

„Wir freuen uns darauf, die Raketentriebwerke dieses neuen Unternehmens zu zünden und hochwertige, in Amerika hergestellte Solarlösungen zu liefern", erklärte Dean Solon. „Wir bei Create Energy haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Markt für erneuerbare Energien neu zu gestalten und umfassende Lösungen für Solar-, BESS- und eMobility-Projekte anzubieten. ReCreate wird den Standard für den Solarmodul- und -zellenmarkt setzen."

Dean Solon, Gründer von Shoals und bekannt für seine kreative Führungsrolle in der Branche der erneuerbaren Energien, bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Förderung von Technik, Innovation und Produktionswachstum in den USA und auf dem Weltmarkt mit. Sein Fachwissen und sein strategischer Weitblick werden entscheidend dazu beitragen, ReCreate an die Spitze des Solarmodul- und Zellherstellungsgeschäfts zu bringen – bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus!

Herr Tunyan sagte: „Dieses Projekt stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Engagement für erneuerbare Energien und Innovation dar. Durch die Herstellung in den USA unterstützen wir die lokale Wirtschaft und setzen neue Branchenstandards. Die Partnerschaft mit Dean Solon, dessen Fachwissen und Visionen unvergleichlich sind, stärkt unsere Fähigkeit, außergewöhnliche Solarlösungen zu liefern und sinnvolle Veränderungen im Energiesektor voranzutreiben."

Hamlet Tunyan ist ein visionärer CEO im europäischen Sektor der erneuerbaren Energien und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von sauberen Technologien, Projektinvestitionen und -entwicklung. Seine Leistungen umfassen ein umfassendes Produktportfolio, das alle existierenden Zell- und Modultechnologien abdeckt, eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei globalen Solarprojekten, ein sicheres Gespür für die Geopolitik der Branche und ein Talent für die Bereitstellung effektiver Kundenlösungen.

ReCreate revolutioniert die Solarenergielandschaft, indem es das kombinierte Fachwissen und die Vision seiner Gründer nutzt, um innovative Solarlösungen zu liefern, die der wachsenden Nachfrage nach sauberer, nachhaltiger Energie auf der ganzen Welt gerecht werden. Mit dem Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen, in Amerika entwickelten Produkten ist ReCreate in der Lage, die Branche der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahrzehnten entscheidend voranzubringen.

Informationen zu ReCreate: Das im Jahr 2024 gegründete Unternehmen ReCreate, das von Dean Solon und Hamlet Tunyan geleitet wird, ist bereit, den Solarenergiesektor zu verändern. ReCreate nutzt das kollektive Fachwissen und die Vision seiner Gründer und hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Lösungen zu entwickeln, die dem steigenden Bedarf an sauberer, nachhaltiger Energie gerecht werden. ReCreate legt Wert auf höchste Qualität und amerikanische Handwerkskunst und hat sich zum Ziel gesetzt, die Landschaft der erneuerbaren Energien voranzubringen.

Informationen zu Create Energy:

Create Energy mit Hauptsitz in Portland, Tennessee, ist ein US-amerikanisches Unternehmen für erneuerbare Energien, das von dem visionären CEO und President Dean Solon gegründet wurde. Create Energy hat sich zum Ziel gesetzt, die Clean-Tech-Branche zu verändern und den Grundstein für die Herstellung erneuerbarer Energien in den USA zu legen. Das Angebot reicht von Transformatoren, Schaltanlagen, PV-, BESS- und EV-Lösungen bis hin zu schlüsselfertigen EPC-Dienstleistungen.

Informationen zu RECOM:

RECOM Technologies ist ein Hersteller von Modulen, Zellen, Wechselrichtern, hybriden Speichersystemen, Batterien und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EV), ein innovatives Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb vereint. RECOM Technologies ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 3,2 GW und einem Absatz in über 110 Ländern eine beachtliche Präsenz in der globalen Solarindustrie hat.

