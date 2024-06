Dean Solon, titan de l'industrie des énergies renouvelables, fondateur, PDG et président de Create Energy, et Hamlet Tunyan, cofondateur et PDG de RECOM, s'associent pour lancer « ReCreate » et développer la fabrication de modules et de cellules solaires aux États-Unis

NASHVILLE, Tennessee, 16 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dean Solon, pionnier du secteur des énergies renouvelables et fondateur, PDG et président de Create Energy, ainsi que Hamlet Tunyan, PDG de RECOM Technologies, sont ravis d'annoncer le lancement de ReCreate. Cette nouvelle entreprise va bouleverser le marché de l'énergie solaire en mettant en place une usine de pointe destinée à produire jusqu'à 5 GW de modules et de cellules pour les marchés de l'Amérique du Nord et de l'Union européenne.

Photograph of Dean Solon and Hamlet Tunyan at Create Energy HQ's Rocket Room 🚀 in Portland, Tennessee.

L'installation de fabrication de pointe est située dans la méga-usine de Create à Portland, dans le Tennessee. Cette entreprise représente une avancée majeure dans la production de modules et de cellules solaires fabriqués aux États-Unis, répondant ainsi à la demande actuelle et future sur les marchés américain et européen.

« Nous sommes ravis de mettre en marche les moteurs de cette nouvelle entreprise et de fournir des solutions solaires de haute qualité, fabriquées aux États-Unis, a déclaré Dean Solon. « Chez Create Energy, notre mission est de recréer le marché des énergies renouvelables et d'offrir des solutions complètes pour les projets solaires, BESS et eMobility. ReCreate établira la norme pour les marchés des modules et des cellules solaires. »

Dean Solon, fondateur de Shoals et réputé pour son leadership créatif dans l'industrie des énergies renouvelables, apporte plus de 30 ans d'expérience dans la promotion de l'ingénierie, de l'innovation et de la croissance de la fabrication sur les marchés américains et mondiaux. Son expertise et sa vision stratégique seront déterminantes pour propulser ReCreate au premier rang des entreprises de fabrication de modules et de cellules solaires, jusqu'à l'infini et au-delà !

Pour sa part, M. Tunyan a déclaré : « Ce projet représente une avancée significative dans notre engagement en faveur des énergies renouvelables et de l'innovation. En fabriquant aux États-Unis, nous soutenons l'économie locale et établissons de nouvelles normes dans le secteur. Le partenariat avec Dean Solon, dont l'expertise et la vision sont inégalées, renforce notre capacité à fournir des solutions solaires exceptionnelles et à susciter des changements significatifs dans le secteur de l'énergie. »

Hamlet Tunyan est un PDG visionnaire du secteur européen des énergies renouvelables, qui possède des décennies d'expertise dans la fabrication de technologies propres, les investissements et le développement de projets. Ses réalisations comprennent un portefeuille complet de produits couvrant toutes les technologies de cellules et de modules existantes, des projets solaires mondiaux couronnés de succès, une connaissance approfondie de la géopolitique du secteur et un talent pour fournir des solutions efficaces aux clients.

ReCreate révolutionne le paysage de l'énergie solaire en tirant parti de l'expertise et de la vision combinées de ses fondateurs pour fournir des solutions solaires de pointe qui répondent à la demande croissante d'énergie propre et durable dans le monde entier. En mettant l'accent sur des produits de haute qualité fabriqués aux États-Unis, ReCreate est en passe de devenir un acteur essentiel de l'évolution du secteur des énergies renouvelables pour les décennies à venir.

À propos de ReCreate : ReCreate, fondée en 2024 et dirigée par Dean Solon et Hamlet Tunyan, est prête à transformer le secteur de l'énergie solaire. S'appuyant sur l'expertise et la vision collectives de ses fondateurs, ReCreate s'attache à fournir des solutions de pointe qui répondent au besoin croissant d'une énergie propre et durable. Mettant l'accent sur la qualité supérieure et l'artisanat américain, ReCreate est positionné pour être le leader de l'évolution du paysage des énergies renouvelables.

À propos de Create Energy :

Create Energy, dont le siège se trouve à Portland, dans le Tennessee, est une entreprise américaine spécialisée dans les énergies renouvelables, fondée par Dean Solon, son président-directeur général visionnaire. Create Energy a pour objectif de révolutionner l'industrie des technologies propres et de jeter les bases d'une production d'énergie renouvelable basée aux États-Unis, en proposant des produits allant des transformateurs aux appareillages de commutation, en passant par les solutions photovoltaïques, les solutions BESS et les solutions pour véhicules électriques, ainsi que des services EPC complets clés en main.

À propos de RECOM :

RECOM Technologies est un fabricant de modules, de cellules, d'onduleurs, de systèmes de stockage hybrides, de batteries et de chargeurs de véhicules électriques (VE), une entreprise innovante intégrant la R&D, la fabrication et la distribution. RECOM Technologies est une entreprise européenne leader dans le domaine des énergies renouvelables, avec une présence notable dans l'industrie solaire mondiale, une capacité de production annuelle supérieure à 3,2 GW et des ventes dans plus de 110 pays.

