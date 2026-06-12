Découvrez la dernière maison préfabriquée MSpace d'OptiMorph au salon NEW-HOUSING 2026

GUANGZHOU, Chine, 13 juin 2026 /PRNewswire/ -- OptiMorph a officiellement annoncé sa participation au prochain festival NEW-HOUSING Tiny House, qui se tiendra du 26 au 28 juin 2026.

Considéré comme l'un des événements phares consacrés à l'habitat compact en Europe, ce festival réunira les principaux acteurs du secteur et mettra à l'honneur les micro-maisons et les maisons modulaires. Il s'impose comme la plateforme européenne de référence pour le partage des connaissances, des bonnes pratiques et la collaboration directe entre les acteurs du secteur.

Experience OptiMorph’s Latest MSpace Prefab House at NEW-HOUSING 2026

Au cœur de cet événement, OptiMorph présentera sa très attendue série MSpace M6 au stand TGA09.

Réinventer l'espace, redéfinir la durabilité

OptiMorph conçoit et fabrique des maisons préfabriquées et mobiles haut de gamme, spécialement adaptées aux hôtels de charme, aux complexes écologiques et aux amateurs d'aventure. Nos produits ne sont pas seulement esthétiques et fonctionnels, mais ils sont également à énergie positive, à faible impact environnemental et parfaitement compatibles avec les systèmes d'énergie renouvelable, tels que les installations photovoltaïques et les pompes à chaleur.

La série M6 est une maison modulaire moderne conçue pour un mode de vie flexible et durable. Avec sa silhouette minimaliste, son revêtement aux chaudes textures de bois et ses encadrements épurés en métal foncé, elle s'intègre naturellement dans les forêts, les montagnes, les côtes et les stations balnéaires. Les panneaux solaires intégrés et l'éclairage d'ambiance tamisé renforcent son caractère écologique et haut de gamme. De grandes baies vitrées laissent entrer un maximum de lumière naturelle et créent une transition harmonieuse entre le confort intérieur et la nature extérieure, offrant ainsi un cadre de vie à la fois compact et luxueux.

Avec le lancement de la série MSpace M6, nous repoussons les limites de ce qu'il est possible de réaliser en matière d'habitat modulaire :

Habitat modulaire évolutif

Ouverture automatique d'un simple clic

Installation rapide

Solution énergétique intelligente pour toute la maison

Venez nous rencontrer à Karlsruhe

Que vous souhaitiez donner une nouvelle dimension à votre prochain projet de complexe touristique écologique ou découvrir les dernières tendances en matière d'habitat compact, n'hésitez pas à me contacter pour un entretien en personne.

À propos d'OptiMorph

OptiMorph est une sous-marque de PHNIX spécialisée dans les maisons préfabriquées et modulaires intégrant la solution énergétique CVC de PHNIX. Pour plus d'informations sur OptiMorph et ses produits, rendez-vous sur , www.optimorph.com ou.