Erleben Sie das neueste MSpace-Fertighaus von OptiMorph auf der NEW-HOUSING 2026

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OptiMorph

Jun 12, 2026, 19:43 ET

GUANGZHOU, China, 13. Juni 2026 /PRNewswire/ -- OptiMorph hat offiziell seine Teilnahme am bevorstehenden NEW-HOUSING Tiny House Festival vom 26. bis 28. Juni 2026 bekannt gegeben.

Als eine der wichtigsten Veranstaltungen zum Thema „Wohnen im kleinen Rahmen" in Europa wird das Festival Branchenführer zusammenbringen und Tiny Houses sowie modulare Häuser präsentieren. Es gilt als Europas führende Drehscheibe für gebündeltes Fachwissen, bewährte Verfahren und direkte Zusammenarbeit mit der Industrie.

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Experience OptiMorph’s Latest MSpace Prefab House at NEW-HOUSING 2026
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Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht die mit Spannung erwartete MSpace M6-Serie, die OptiMorph am Stand TGA09 vorstellen wird.

Räume neu denken, Nachhaltigkeit neu definieren

OptiMorph entwirft und fertigt hochwertige Fertighäuser und Mobilheime, die speziell auf Boutique-Hotels, Öko-Resorts und Abenteuerlustige zugeschnitten sind. Unsere Produkte sind nicht nur schön und funktional, sondern auch energiepositiv, umweltfreundlich und vollständig in erneuerbare Energiesysteme wie Photovoltaik und Wärmepumpen integriert.

Die M6-Serie ist ein modernes, modulares Haus, das für flexibles und nachhaltiges Wohnen konzipiert wurde. Mit ihrer minimalistischen Silhouette, der warmen Holzverkleidung und dem eleganten Rahmen aus dunklem Metall fügt sie sich harmonisch in Wälder, Berge, Küstenlandschaften und Ferienorte ein. Integrierte Solarmodule und eine sanfte Umgebungsbeleuchtung unterstreichen den umweltfreundlichen und hochwertigen Charakter des Fahrzeugs. Große Panoramafenster lassen viel Tageslicht herein und schaffen eine nahtlose Verbindung zwischen dem Komfort im Innenbereich und der Natur draußen, wodurch ein kompaktes und zugleich luxuriöses Wohnerlebnis entsteht.

Mit der Einführung der MSpace M6-Serie setzen wir neue Maßstäbe für das, was modulares Wohnen leisten kann:

  •  Erweiterbares, modulares Wohnen
  •  Automatisches Öffnen mit einem Klick
  •  Schnellinstallation
  •  Intelligente Energielösung für das ganze Haus

Treffen Sie uns in Karlsruhe

Ganz gleich, ob Sie Ihr nächstes Öko-Resort-Projekt auf ein neues Niveau heben oder die neuesten Trends im Bereich „Small Living" erkunden möchten – lassen Sie uns persönlich ins Gespräch kommen.

Über OptiMorph

OptiMorph ist eine Submarke von PHNIX, die sich auf Fertighäuser und modulare Häuser spezialisiert hat, die mit der PHNIX-HLK-Energielösung ausgestattet sind. Weitere Informationen zu OptiMorph und seinen Produkten finden Sie unter, www.optimorph.com und.

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