Découvrez l'avenir de l'audio : OneOdio s'apprête à faire sensation à l'IFA 2026

NEW YORK, 25 août 2026 /PRNewswire/ -- L'IFA 2026 approche à grands pas, et OneOdio est prêt à offrir une expérience audio immersive à Berlin ! Du 4 au 8 septembre, venez nous rendre visite au hall 8.2, stand 217 pour découvrir une sélection passionnante de produits audio de nouvelle génération, tester nos produits, assister à des performances de DJ en direct, profiter d'offres exclusives et de surprises quotidiennes.

Produits phares à découvrir absolument

Experience What’s Next in Audio with OneOdio

Au cœur de la sélection de cette année, on trouve deux casques qui se démarquent particulièrement : OneOdio Studio Max 2 et A70 Gen 2.

Le Studio Max 2 est conçu pour les DJ, les créateurs et les professionnels de l'audio à la recherche de performances de niveau professionnel sans être entravés par des câbles. Grâce à la technologie Rapid Wireless+ de troisième génération, il offre une latence ultra-faible de 9 ms, quatre modes de connexion polyvalents, l'audio haute résolution avec LDAC et jusqu'à 120 heures d'autonomie. Il apporte ainsi aux DJ et aux créateurs la liberté et la précision dont ils ont besoin pour leurs performances et leurs travaux de production musicale, tout en offrant une expérience immersive pour les longues sessions d'écoute.

Le modèle A70 Gen 2 s'appuie sur le succès de la plateforme A70 de OneOdio, qui s'est vendue à un million d'exemplaires. Doté de haut-parleurs de 40 mm, d'une chambre acoustique indépendante, des technologies LDAC et Hi-Res Audio, du Bluetooth 6.0, d'un égaliseur personnalisable via l'application OneOdio et d'une autonomie sans fil pouvant atteindre 72 heures, il est conçu pour passer sans effort des répétitions de DJ et des sessions en home studio à l'écoute quotidienne.

Spin to Win – Des cadeaux quotidiens et des surprises

Que serait l'IFA sans un peu de piment ? Faites tourner la roue, gagnez un lot et repartez avec une surprise OneOdio ! Les visiteurs peuvent participer à notre jeu quotidien « Spin to Win » pour tenter de remporter des écouteurs, des produits dérivés exclusifs et d'autres superbes lots.

Performances de DJ en direct + Offres exclusives de l'IFA

Vivez la musique toute la journée grâce aux sets de DJ en direct, avec les casques professionnels OneOdio. Plongez dans le son, ressentez l'énergie et découvrez les offres exclusives de l'IFA proposées sur notre stand.

Que vous veniez pour découvrir les dernières technologies audio, assister à des concerts ou profiter de superbes cadeaux, ne manquez pas de rendre visite à OneOdio au hall 8.2, stand 217.

Notez la date dans votre agenda et découvrez les dernières innovations audio avec OneOdio !

À propos de OneOdio

OneOdio est une marque audio professionnelle qui s'engage à fournir un son de haute performance aux amateurs de musique, aux DJ, aux créateurs et aux professionnels de l'audio du monde entier. Reconnu pour un son de qualité studio, son confort supérieur et sa valeur exceptionnelle, OneOdio est utilisé en studio, sur scène et dans la vie de tous les jours.

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