Scoprite quali novità ha in serbo per voi il settore audio: OneOdio promette di entusiasmare l'IFA 2026

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OneOdio

Aug 25, 2026, 08:00 ET

NEW YORK, 25 agosto 2026 /PRNewswire/ -- L'IFA 2026 è alle porte e OneOdio è pronto a portare un'esperienza audio immersiva a Berlino! Dal 4 all'8 settembre, visitaci presso il Padiglione 8.2, Stand 217 per un'emozionante vetrina di audio di nuova generazione, esperienze interattive con i prodotti, esibizioni dal vivo di DJ, offerte esclusive e sorprese quotidiane.

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Experience What’s Next in Audio with OneOdio
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Al centro della vetrina di quest'anno ci sono due cuffie straordinarie: OneOdio Studio Max 2 e A70 Gen 2.

Le Studio Max 2  sono realizzate per DJ, creator e professionisti dell'audio che cercano prestazioni di livello professionale senza essere ostacolati dai fili. Basate sulla tecnologia Rapid Wireless+ di terza generazione, offrono una latenza ultra-bassa di 9 ms, quattro versatili modalità di connessione, audio Hi-Res con LDAC e una durata della batteria fino a 120 ore, garantendo a DJ e creator la libertà e la precisione di cui hanno bisogno per le esibizioni e la produzione musicale, assicurando al contempo un'esperienza coinvolgente per lunghe sessioni di ascolto.

Le A70 Gen 2 fanno leva sul successo della piattaforma A70 di OneOdio, che ha venduto milioni di unità. Con driver da 40 mm, una camera acustica indipendente, LDAC, audio Hi-Res, Bluetooth 6.0, EQ personalizzabile tramite l'app OneOdio e fino a 72 ore di riproduzione wireless, sono progettate per passare senza sforzo dagli utilizzi per DJ e dalle sessioni di home studio all'ascolto quotidiano.

Spin to Win: omaggi e sorprese ogni giorno

Che cosa sarebbe l'IFA senza un po' di emozione? Girate la ruota, vincete un premio e assicuratevi una sorpresa OneOdio! I visitatori possono partecipare alla nostra attività quotidiana Spin to Win per avere la possibilità di vincere cuffie, gadget esclusivi e altri premi straordinari.

Esibizioni dal vivo di DJ + offerte IFA esclusive

Godetevi la musica tutto il giorno con le esibizioni dal vivo di DJ con le cuffie professionali di OneOdio. Vivete il suono, avvertite l'energia e scoprite le esclusive offerte IFA disponibili allo stand.

Sia che veniate per l'ultima tecnologia audio, la musica dal vivo o gli omaggi straordinari, assicuratevi di visitare OneOdio al Padiglione 8.2, Stand 217.

Prendete nota nel vostro calendario e scoprite quali novità ha in serbo per voi il settore audio con OneOdio!

Informazioni su OneOdio

OneOdio è un marchio audio professionale dedicato al suono ad alte prestazioni per gli amanti della musica, i DJ, i creator e i professionisti dell'audio di tutto il mondo. Conosciuto per il suo suono di qualità in studio, il comfort superiore e il valore eccezionale, OneOdio è apprezzato dagli studi, per le esibizioni dal vivo e l'ascolto quotidiano.

Seguiteci sui social media:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphones
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