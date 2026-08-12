Découvrez Oticon Reveal™ : la première aide auditive au monde dotée de la technologie Dual AI

Au-delà la parole, pour un univers sonore plus riche

SMØRUM, Danemark, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Oticon lance aujourd'hui Oticon Reveal™, la première aide auditive au monde dotée de la technologie Dual AI, qui offre le juste équilibre entre clarté d el aparole et richesse des sons contextuels. Permettant aux utilisateurs de se rapprocher d'une expérience auditive naturelle.

Oticon Reveal™ – the world’s first hearing aid powered by Dual AI

S'appuyant sur les dernières avancées BrainHearing™, Oticon Reveal intègre un système Dual AI révolutionnaire composé de deux systèmes d'intelligence artificielle dédiés qui fonctionnent ensemble en temps réel : l'un offre un accès de pointe à la parole1,2, tandis que l'autre préserve les sons contextuels3. Speech AI offre un son d'une clarté cristalline en identifiant et en améliorant en permanence la parole présente autour de l'utilisateur, tandis Context AI reconnaît et équilibre les sons contextuels. Ainsi, Oticon Reveal 60% d'amélioration de la réponse cérébrale aux stimuli de parole4 grâce à la meilleure combinaison au monde de traitement sonore par IA, alliant rapidité et précision5.

Ce qui rend Oticon Reveal véritablement unique, c'est que son système Dual AI fonctionne en permanence, toute la journée, dans tous les environnements d'écoute et en temps réel, sans compromettre l'autonomie de la batterie, le confort, la taille ou la discrétion de l'appareil. Jusqu'à présent, la plupart des fabricants auditifs ont donné la priorité à la parole en assurant une importante réduction du bruit par IA. Cette approche de l'IA, unilatérale et axée sur la parole, va non seulement à l'encontre de la manière dont le cerveau interprète les sons, mais aussi des besoins et des attentes des utilisateurs.

« Depuis des années, nous sommes à la pointe du développement de l'IA et de l'innovation dans le domaine des soins auditifs. Avec notre nouveau système Dual AI, nous établissons une nouvelle référence dans le secteur en franchissant une étape décisive dans la manière dont la technologie aide le cerveau à donner du sens aux sons », déclare Anja Nagel L'harraki , Vice-présidente senior marketing monde.

Oticon Reveal s'appuie sur la nouvelle plateforme Reveal AI™ et intègre également une nouvelle plateforme de connectivité offrant une puissance de signal améliorée, ainsi que la meilleure stabilité et la meilleure portée de diffusion audio jamais proposées pour les appels mains libres et la diffusion audio en continu6. La plateforme prend en charge les technologies Bluetooth® LE Audio et Auracast™, assurant la fluidité et la fiabilité d'écoute avec une autonomie sur toute la journée7.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Oticon.global.

Références