Presentación de Oticon Reveal™, el primer audífono del mundo con tecnología Dual AI

Experimenta un mundo lleno de sonidos

SMØRUM, Dinamarca, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Oticon lanza Oticon Reveal™, el primer audífono del mundo equipado con tecnología Dual AI, que ofrece un habla nítida y sonidos significativos con un equilibrio óptimo, lo que acerca a los usuarios de audífonos a una experiencia auditiva natural.

Oticon Reveal™ – the world’s first hearing aid powered by Dual AI

Basado en los últimos avances de BrainHearing™, Oticon Reveal cuenta con un innovador sistema Dual AI compuesto por dos sistemas de inteligencia artificial especializados que funcionan conjuntamente en tiempo real: uno con un acceso al habla líder en el sector,1,2 mientras que el otro conserva los sonidos contextuales significativos.³ La nueva Speech AI proporciona un sonido nítido al identificar y mejorar continuamente el habla de las personas que rodean al usuario, mientras que Context AI reconoce y balancea los sonidos contextuales del entorno. Como resultado, Oticon Reveal ofrece una respuesta cerebral un 60 % más fuerte,⁴ gracias a la mejor combinación del mundo de procesamiento de sonido mediante IA, que es a la vez el más rápido y el más preciso.⁵

Lo que hace que Oticon Reveal sea verdaderamente único es que su sistema Dual AI está siempre activo, durante todo el día, en todos los entornos auditivos y en tiempo real, sin comprometer la duración de la batería, la comodidad, el tamaño ni la discreción. Hasta ahora, la mayor parte del sector de los audífonospriorizado el habla mediante el uso de sistemas agresivos de reducción del ruido basado en IA. Este enfoque unilateral de la IA, centrado exclusivamente en el habla, no solo va en contra de la forma en que el cerebro interpreta el sonido, sino también de lo que los usuarios necesitan y desean.

"Llevamos años liderando el desarrollo de la inteligencia artificial y la innovación en el ámbito de la audición. Con nuestro nuevo sistema Dual AI, volvemos a marcar un referente en el sector al dar un paso decisivo en la forma en que la tecnología ayuda al cerebro a interpretar los sonidos", afirmó Anja Nagel L'harraki, vicepresidenta sénior de Marketing Global de Oticon.

Oticon Reveal funciona con la nueva plataforma Reveal AI™ e introduce además una nueva plataforma de conectividad que ofrece una mayor potencia de señal, así como nuestra mejor estabilidad y alcance de transmisión hasta la fecha para llamadas con manos libres y transmisión de audio.⁶ La plataforma es compatible con Bluetooth® LE Audio y la tecnología de transmisión Auracast™, lo que proporciona una experiencia auditiva fluida y fiable con una autonomía que dura todo el día.⁷

Para obtener más información, visite Oticon.global.

Referencias