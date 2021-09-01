Degree Deodorant為#BreakingLimits團隊加入五位新的大學運動員

新澤西州恩格爾伍德2021年9月1日 /美通社/ -- Degree Deodorant 剛為其 #BreakingLimits 團隊加入五名新的大學運動員作為合作夥伴，他們由來自不同大學體育運動的運動員組成，每天啟發人們突破極限。

Degree 宣佈在2021 年 7 月成立 #BreakingLimits 團隊，當中 14 位創會成員慶祝這項歷史性的新政策，讓大學運動員可以運用其姓名、圖像和造型獲利。 以下每位新運動員都按其克服逆境並啟發他人自信地超越極限的個人故事而獲選。#BreakingLimits 計劃是 Degree 超過 500 萬美元承諾的一部分，旨在啟發人們超越極限，為那些面臨最大的障礙的人提供支援，並為他們提供增加運動所需的工具、資源和安全空間。

Degree 的 #BreakingLimits 團隊成員：

Degree Deodorant 高級營銷經理 Chiara Grillo 表示：「當我們建立 #BreakingLimits 團隊時，我們旨在開始分享那些為運動奉獻一生的大學運動員的精彩故事和聲音。我們為值得一聽且不為人知的故事數量感到非常震撼。因此，我們很高興能夠擴大公司名單，為更多運動員提供平台來啟發他人不斷超越自己的極限。」

為了協助識別這些新的團隊成員，Degree 請有興趣的運動員上個月在其 Instagram 上提出申請，並分享他們如何克服個人和社會挑戰才能達到他們現今的水平。 這些新的運動員合作夥伴將攜手加入由其他傑出大學運動員組成的現有 #BreakingLimits 團隊，並將參與各項計劃，包括當地社區項目、內容合作夥伴關係、與 Unilever 合作的指導計劃等。

Unilever 北美媒體與數碼參與副總裁 Rob Master 說：「Unilever 是一家相信商業可以成為社會公益力量的公司，我們致力持續採取有意義的長遠方式與大學運動員合作。這不僅是一個短暫時刻，我們一直處於 NIL 對話的最前線，希望為與大學運動員合作樹立積極的先例，而我們期待繼續與這些出眾人士及其他人建立合作夥伴關係。」

關於 Degree Deodorant

Degree 的除臭劑和止汗劑旨在令大家增強自信和運動量。我們深入了解汗水，而這不但成為公司業務，亦令我們所學到的知識注入為每個助您繼續運動的創新產品。 作為一個專為促進運動而設計的品牌，Degree 一直堅信運動是改善健康的力量。 然而， 我們知道運動的機會並不平均分配，因此我們承諾確保每個人都有自由盡情運動，同時協助青年透過運動的力量改變生活。 我們現正透過各種持續的合作夥伴關係和計劃，致力幫助每個人找到超越極限的信心，從而實現承諾。請瀏覽 www.degreedeodorant.com 及在 Instagram、Twitter 和 Facebook 上關注我們以了解更多。

關於 Unilever North America

Unilever 是全球領先的美容與個人護理、家庭護理和食品與小食產品供應商之一，產品在 190 多個國家/地區銷售，每天獲得 25 億人使用。我們擁有 149,000 名員工，在 2020 年的銷售額為 507 億歐元。我們有超過一半的業務處於發展中和新興市場。我們擁有約 400 個品牌，遍及世界各地的家庭中。在美國和加拿大，產品組合包括：多芬、家樂牌、Hellmann's、立頓、Magnum、斧頭牌、Ben & Jerry's、Degree、Dollar Shave Club、Q-tips、Seventh Generation、St. Ives、Suave、TRESemmé 及凡士林。

我們的願景是成為可持續業務的全球領導者，並展示我們如何以目標為本的未來商業模式來推動卓越表現。我們有長遠的傳統，是積極且負責任的業務。我們的宗旨要追溯到創始人 William Lever 的時代，他早在 100 多年前推出全球首個目的明確的品牌 Sunlight Soap，展示我們今天經營業務的核心。

Unilever Compass 是我們的可持續業務策略，旨在幫助我們提供卓越的表現，並推動可持續和負責任的增長，同時：

改善地球的健康；

改善人們的健康、自信和幸福；以及

為更公平和社會共融度更高的世界作出貢獻。

雖然我們還有更多事情要做，但我們很榮幸在 2020 年獲公認為道瓊斯可持續發展指數 (Dow Jones Sustainability Index) 的行業領導者，並在 2020 年連續第十年獲評為 GlobeScan/可持續發展領導者調查 (GlobeScan/SustainAbility Sustainability Leaders) 的優秀公司。

如欲了解更多有關 Unilever 美國及其品牌的資訊，請瀏覽 www.unileverusa.com

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傳媒聯絡人

Caitlin Gronski

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